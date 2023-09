OTTAWA, ON, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Hier, le gouvernement fédéral a organisé une réunion avec les principaux détaillants du Canada afin d'aborder la question de l'inflation des denrées alimentaires à laquelle les consommateurs canadiens doivent faire face ces dernières années. Dans certains cas, les marges bénéficiaires des grands détaillants alimentaires ont grimpé en flèche par rapport à ce qu'elles étaient avant la pandémie.

« Les producteurs laitiers, comme tous les Canadiens, subissent les impacts de l'inflation alimentaire lorsqu'ils font les emplettes pour leur famille. De plus, ils doivent faire face à l'inflation des prix sur les carburants, l'alimentation animale, la machinerie et, de surcroît, à des taux d'intérêt élevés, tout en produisant des denrées alimentaires pour les consommateurs. C'est pourquoi ils veulent, eux aussi, qu'une solution à l'inflation sur les aliments soit trouvée rapidement, » a déclaré le chef de la direction des Producteurs laitiers du Canada, Jacques Lefebvre.

Lien au fichier vidéo (Jacques Lefebvre, chef de la direction, Producteurs laitiers du Canada) :

https://youtu.be/qzFMfLtICDc

« Cette consultation constitue un premier pas dans la bonne direction. Toutefois, si elle ne va pas plus en profondeur sur les pratiques du commerce au détail, le gouvernement manquera une occasion de faire la lumière sur les pratiques qui consistent à imposer aux transformateurs des frais astronomiques d'inscription, de placement et de commercialisation. L'effet de ressac de ces pratiques amène les transformateurs à chercher à maintenir ou à atténuer l'impact de ces mesures en sollicitant le soutien des producteurs, » a ajouté M. Lefebvre. « Il est temps d'offrir aux consommateurs la transparence sur la manière dont ces pratiques contribuent à gonfler les profits des détaillants et, en fin de compte, à l'inflation des denrées alimentaires. »

Lien au fichier vidéo (Jacques Lefebvre, chef de la direction, Producteurs laitiers du Canada) :

https://youtu.be/xC9lKmnoU_E

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici 2050.

SOURCE Les Producteurs laitiers du Canada

Renseignements: Lucie Boileau - Directrice des Communications, Producteurs laitiers du Canada, [email protected] / 613 220-1724