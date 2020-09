L'implant contraceptif pour insertion sous-cutanée dans le bras NEXPLANON® est maintenant offert au Canada

NEXPLANON ® est le premier implant à tige unique approuvé par Santé Canada pour la prévention de la grossesse 1 .

KIRKLAND, QC, le 24 sept. 2020 /CNW/ - Merck Canada Inc., une société affiliée de Merck & Co., Inc., connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, a annoncé aujourd'hui que NEXPLANON® (implant d'étonogestrel - 68 mg), un implant contraceptif hormonal, est maintenant offert au Canada1. L'implant, approuvé par Santé Canada pour la prévention de la grossesse pour une période allant jusqu'à trois ans, offre aux Canadiennes une méthode contraceptive à action prolongée à base de progestatif seul1.

"L'accès à la contraception réversible à libération prolongée est limité pour les Canadiennes. L'approbation par Santé Canada de NEXPLANON® leur offre une option de plus," dit Dr. Mathieu Leboeuf, Professeur titulaire d'obstétrique et gynécologie, Université Laval. "Cette méthode contraceptive convient aux femmes ne pouvant pas prendre d'ostrogènes et aux femmes ne pouvant ou ne désirant pas utiliser un stérilet. Le contrôle de la fertilité est essentiel à l'épanouissement personnel et économique des femmes canadiennes."

L'implant pour insertion sous-cutanée dans le bras contient de l'étonogestrel, une hormone qui est libérée en continu en petite quantité dans la circulation sanguine1. Il prévient la grossesse de deux façons : en empêchant la libération des ovocytes par les ovaires et en provoquant des modifications de la glaire cervicale qui entravent la pénétration des spermatozoïdes dans l'utérus1.

« Merck Canada se réjouit d'offrir une nouvelle méthode contraceptive », déclare Anna Van Acker, présidente de Merck Canada. « Cet implant pour insertion sous-cutanée dans le bras est un exemple de l'engagement de Merck à offrir un éventail de méthodes contraceptives dans notre gamme de produits Santé des femmes en croissance. »

À peu près de la taille d'une allumette, l'implant est un petit bâtonnet en plastique souple et flexible qui est inséré par un professionnel de la santé sous la peau de la face interne du bras de la patiente1. Lorsqu'il est inséré correctement, NEXPLANON s'est avéré efficace, avec moins d'une grossesse par 100 patientes qui ont utilisé l'implant contraceptif pendant un an1.

À propos de NEXPLANON®

NEXPLANON est approuvé pour la prévention de la grossesse pour une période allant jusqu'à trois ans1. À la fin de la troisième année, l'implant doit être retiré et peut être remplacé par un nouvel implant, si l'on souhaite maintenir la protection contraceptive1. Il ne protégera pas les patientes contre les infections transmissibles sexuellement (ITS), y compris le VIH/SIDA1. Pour prévenir les ITS, les patientes doivent utiliser des condoms en latex ou en polyuréthane lors de l'utilisation de l'implant1.

L'implant pour insertion sous-cutanée dans le bras est radio-opaque, ce qui signifie que les médecins peuvent vérifier la présence de l'implant après l'insertion et le localiser avant de le retirer au moyen d'une radiographie bidimensionnelle, d'une tomodensitométrie (TDM), d'une échographie ou de l'imagerie par résonance magnétique (IRM)1. Après l'insertion et avant le retrait, les médecins devraient être en mesure de vérifier la présence de l'implant dans le bras de la patiente par palpation1. Si l'implant n'est pas palpable, le médecin peut utiliser l'une des quatre méthodes offertes pour vérifier la présence de l'implant1. Jusqu'à ce que la présence de l'implant puisse être vérifiée, il faut conseiller aux patientes d'utiliser une méthode contraceptive non hormonale, comme le condom1.

L'approbation de l'implant est fondée sur les résultats d'une étude de bioéquivalence multicentrique à répartition aléatoire, menée à double insu et en mode parallèle comparant l'implant radio-opaque à l'implant sous-cutané non radio-opaque d'étonogestrel (IMPLANON®)1. NEXPLANON et l'implant sous-cutané non radio-opaque d'étonogestrel répondaient aux normes de biodisponibilité comparatives en ce qui concerne le taux et le degré d'absorption de l'étonogestrel1. L'innocuité et l'efficacité de l'implant non radio-opaque en tant que méthode de contraception ont été démontrées chez les adultes âgées de 18 à 40 ans au début de l'étude clinique1.

Les études cliniques, d'une durée maximale de trois ans, ont porté sur 923 sujets, dont 1 756 femmes-années d'utilisation de l'implant non radio-opaque d'étonogestrel (IMPLANON). Dans un sous-groupe de patientes âgées de 18 à 35 ans, six grossesses ont été signalées, ce qui a donné un indice de Pearl de 0,381. Chaque conception a probablement eu lieu peu de temps avant ou dans les deux semaines suivant le retrait de l'implant non radio-opaque d'étonogestrel1. Des grossesses ont été observées dès 7 à 14 jours après le retrait de l'implant du bras1. Si une grossesse n'est pas souhaitée après le retrait de l'implant, une autre méthode de contraception doit être utilisée immédiatement1.

À propos de Merck

Depuis plus de 125 ans, Merck, connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, invente pour la vie, produisant des médicaments et des vaccins pour un grand nombre des maladies les plus éprouvantes au monde afin de mener à bien sa mission de sauver et d'améliorer des vies. Nous démontrons notre engagement envers les patients et la santé de la population en améliorant l'accès aux soins de santé grâce à des politiques, programmes et partenariats d'envergure. Aujourd'hui, Merck demeure à l'avant-garde des recherches visant à prévenir et à traiter les maladies qui menacent les gens et les animaux, notamment le cancer, les maladies infectieuses comme le VIH et l'Ebola ainsi que les maladies animales émergentes, tout en aspirant à devenir la principale société biopharmaceutique axée sur la recherche dans le monde. Pour de plus amples renseignements à propos de nos activités au Canada, visitez le site www.merck.ca et suivez-nous sur YouTube et Twitter @MerckCanada_FR .

Veuillez consulter la monographie de NEXPLANON® (implant d'étonogestrel) à l'adresse :

https://www.merck.ca/confirm-monograph.xhtml?file=NEXPLANON-PM_F.pdf

