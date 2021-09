MONTRÉAL, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le coup d'envoi de l'île de l'amour, l'adaptation québécoise de l'émission Love Island, sera donné le 12 septembre prochain à 21 h sur les ondes de TVA et TVA+, OWG est fière d'annoncer qu'elle sera le transporteur officiel de l'émission. Naadei Lyonnais et Medhi Boussaidan seront de la partie, puisqu'ils seront respectivement l'animatrice et le narrateur pour cette émission produite par Productions Déferlantes en collaboration avec Québecor contenu.

Ce premier partenariat d'envergure avec une émission de grande écoute arrive à point pour OWG et permettra de faire découvrir sa nouvelle flotte d'avions au grand public. À l'aube d'un retour à la « normale » et à l'approche de l'hiver 2022, il s'agit d'une étape importante pour le transporteur aérien qui souhaite redonner le goût aux voyageurs de séjourner dans les destinations soleil.

« Nous sommes très heureux de nous associer au partenaire aérien québécois OWG pour transporter notre équipe vers Los Cabos au Mexique, où est tournée la première saison de l'île de l'amour. Nous espérons que cette nouvelle et précieuse collaboration entre Déferlantes et OWG se poursuive longtemps, dans tous les coins du monde où l'île de l'amour nous fera voyager! » confie Benoît Clermont, président de Productions Déferlantes.

Une alliance naturelle

Le concept HIGH LOVE mis de l'avant par OWG ne pouvait trouver meilleure plate-forme pour promouvoir ses services, faire vivre une expérience de vol positive et piquer la curiosité des voyageurs.

Selon le président de l'entreprise, M. Marco Prud'Homme, « cette occasion pour OWG de travailler avec les équipes de Productions Déferlantes et de Quebecor contenu sur cette émission fait partie de ces belles surprises de la vie. Nous sommes heureux de nous associer à cette émission qui a déjà connu un franc succès dans d'autres pays. »

Plus de destinations pour OWG

Afin de souligner la destination mise de l'avant par l'émission l'île de l'amour, OWG offrira une série de vols exclusifs vers Los Cabos dès la diffusion de l'émission. Les voyageurs pourront obtenir les informations sur les forfaits offerts et les dates disponibles dès le 13 septembre prochain, tout cela bien entendu selon les règles de Santé publique en vigueur.

Rappelons que OWG a récemment fait l'acquisition d'un Boeing 737-800 pour agrandir sa flotte et se préparer à la reprise du secteur touristique. Cet appareil lui permettra d'atteindre des destinations plus éloignées et de transporter plus de voyageurs. Le transporteur partagera sous peu la liste des nouvelles destinations qui seront ajoutées à son offre de vols dès 2022.

À propos de OWG

OWG est une ligne aérienne filiale de Nolinor Aviation créée en 2020. OWG offrira des vols réguliers vers certaines destinations des Caraïbes avec une flotte de Boeing 737-400 de 156 passagers. De nouvelles destinations seront prochainement proposées. Pour plus de détails, visitez OWG.com.

