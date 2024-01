Le rapport fournit des données et des analyses sur l'actif et les ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse canadiens et sur les tendances d'investissement

TORONTO, le 31 janv. 2024 /CNW/ - L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a publié aujourd'hui son rapport sur les fonds d'investissement pour 2023, qui fournit des données et des analyses sur les ventes et l'actif sous gestion des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB).



« La collecte de données et la production de rapports de premier ordre de l'IFIC nous permettent de mieux comprendre comment les facteurs économiques et l'industrie des fonds de placement interagissent », indique Andy Mitchell, président et chef de la direction de l'IFIC.



À la fin de 2023, l'actif des fonds communs de placement avait augmenté de 7 % par rapport à 2022, malgré les rachats nets totaux. L'actif des FNB a crû de 22 % par rapport à 2022, atteignant son total le plus élevé de tous les temps à la fin de l'année.



« Les raisons qui motivent les changements de comportement des investisseurs sont nombreuses, mais nous savons que les ventes de fonds communs de placement en 2023 ont été touchées par la volatilité des marchés, l'incertitude économique et la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt », précise M. Mitchell. « Bon nombre de Canadiens ont dû prendre des décisions financières difficiles pour pouvoir faire leur épicerie et rembourser leur prêt hypothécaire. »

Données clés

À la fin de 2023, l'actif détenu dans les fonds communs de placement canadiens s'élevait à 1,936 mille milliards de dollars, et celui détenu dans les FNB, à 382 milliards de dollars.

Les rachats nets de fonds communs de placement se sont chiffrés à 57,1 milliards de dollars et les ventes nettes de FNB, à 37,6 milliards de dollars.

L'actif des fonds d'épargne à taux d'intérêt élevé a totalisé 14,8 milliards de dollars. L'actif des FNB à intérêt élevé a atteint 22,5 G$. Les ventes nettes liées à ces fonds représentaient 47 % des ventes totales des fonds du marché monétaire et 83 % des ventes totales des FNB du marché monétaire.

L'actif des fonds communs de placement axés sur l'investissement responsable (IR) a culminé à 40 milliards de dollars et celui des FNB axés sur l'IR, à 16,3 milliards de dollars. En 2023, les ventes nettes de fonds communs de placement axés sur l'IR se sont chiffrées à 538 millions de dollars, tandis que celles des FNB, à 4,8 milliards de dollars.

Tendances d'investissement

Visionnez notre courte vidéo qui résume les principales tendances.

En raison de l'inflation persistante et de la hausse des taux d'intérêt, de nombreux Canadiens ont été forcés de réduire leurs activités d'épargne et d'investissement.

Les investisseurs ont été pris d'incertitude devant la volatilité des marchés, ce qui a entraîné une ruée vers les placements plus prudents, comme les fonds du marché monétaire et les produits garantis.

Il y a eu quelques éléments encourageants, notamment des ventes positives de fonds communs de placement et d'actifs non traditionnels axés sur l'investissement responsable.

À propos de l'IFIC

L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s'emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois. Renseignez-vous sur l'IFIC

SOURCE L'Institut des fonds d'investissement du Canada

Renseignements: veuillez communiquer avec : Christine Harminc, Conseillère principale, Communications et Affaires publiques, [email protected], 416 309-2313