La confiance à l'égard des représentants est élevée et la confiance à l'égard des fonds d'investissement augmente

TORONTO, le 22 oct. 2024 /CNW/ - L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) et Pollara Strategic Insights ont publié aujourd'hui les résultats de leur sondage annuel auprès des investisseurs en fonds communs de placement canadiens et en fonds négociés en bourse, qui surveille la confiance et les comportements des investisseurs canadiens depuis 2006.

Il ressort du sondage de 2024 que les investisseurs en fonds communs de placement et en FNB ont :

un niveau de confiance élevé à l'égard de leurs représentants en services financiers;

confiance dans les fonds communs de placement et les FNB pour atteindre leurs objectifs financiers;

un intérêt croissant pour les placements autogérés et la cryptomonnaie.

« Le sondage annuel de Pollara fournit des renseignements précieux sur les besoins, les préférences et les préoccupations des investisseurs à l'égard de leurs objectifs d'épargne. Ces renseignements aident le secteur à s'adapter et à prendre des décisions qui profiteront vraiment aux investisseurs », a déclaré Andy Mitchell, président et chef de la direction de l'IFIC. « Il est encourageant de constater que les investisseurs sont très satisfaits des fonds d'investissement et accordent une grande importance à la relation avec leur représentant. »

« Le sondage nous indique comment les investisseurs réagissent à l'évolution de la conjoncture », a déclaré Lesli Martin, vice-présidente principale, Pollara Strategic Insights. « Il est particulièrement intéressant de voir comment les investisseurs ont réagi au cours d'une année marquée par une telle volatilité des marchés. »

Principales conclusions

Détention des fonds d'investissement : Les fonds d'investissement sont largement répandus : 61 % des investisseurs canadiens détiennent des fonds communs de placement et 24 % des FNB.

: Les fonds d'investissement sont largement répandus : 61 % des investisseurs canadiens détiennent des fonds communs de placement et 24 % des FNB. Confiance et satisfaction : La satisfaction à l'égard des représentants a augmenté par rapport au sondage de l'an dernier. En effet, 94 % des investisseurs ont fait part de leur satisfaction. Quatre-vingt-douze pour cent d'entre eux déclarent faire confiance à leurs représentants.

La satisfaction à l'égard des représentants a augmenté par rapport au sondage de l'an dernier. En effet, 94 % des investisseurs ont fait part de leur satisfaction. Quatre-vingt-douze pour cent d'entre eux déclarent faire confiance à leurs représentants. Valeur du représentant : Près de 90 % des investisseurs estiment que leur représentant leur assure de meilleurs rendements, les aide à rester rigoureux en période de repli du marché et améliore leurs habitudes d'épargne. Huit investisseurs sur dix affirment également que les conseils de leur représentant valent les frais payés. Les trois quarts des investisseurs s'adressent à leurs représentants pour obtenir de l'information sur les placements.

: Près de 90 % des investisseurs estiment que leur représentant leur assure de meilleurs rendements, les aide à rester rigoureux en période de repli du marché et améliore leurs habitudes d'épargne. Huit investisseurs sur dix affirment également que les conseils de leur représentant valent les frais payés. Les trois quarts des investisseurs s'adressent à leurs représentants pour obtenir de l'information sur les placements. Confiance à l'égard des fonds communs de placement et des FNB La confiance à l'égard des produits de placement est plus élevée cette année, 92 % des investisseurs en fonds communs de placement et 88 % des investisseurs en FNB étant convaincus que leurs fonds d'investissement les aideront à atteindre leurs objectifs financiers. Cela est particulièrement important, car les Canadiens comptent de plus en plus sur leur épargne personnelle pour leur retraite.

La confiance à l'égard des produits de placement est plus élevée cette année, 92 % des investisseurs en fonds communs de placement et 88 % des investisseurs en FNB étant convaincus que leurs fonds d'investissement les aideront à atteindre leurs objectifs financiers. Cela est particulièrement important, car les Canadiens comptent de plus en plus sur leur épargne personnelle pour leur retraite. Compréhension des frais : La plupart des investisseurs se disent satisfaits de la façon dont les honoraires des courtiers/représentants sont indiqués sur leurs relevés annuels des frais. Toutefois, seulement 67 % des investisseurs sont convaincus qu'ils comprennent les frais qu'ils paient, qu'il s'agisse des ratios de frais de gestion (RFG) ou des honoraires versés aux représentants et aux courtiers.

La plupart des investisseurs se disent satisfaits de la façon dont les honoraires des courtiers/représentants sont indiqués sur leurs relevés annuels des frais. Toutefois, seulement 67 % des investisseurs sont convaincus qu'ils comprennent les frais qu'ils paient, qu'il s'agisse des ratios de frais de gestion (RFG) ou des honoraires versés aux représentants et aux courtiers. Placements autogérés : Près de la moitié des investisseurs ont effectué une forme de placement autogéré et le tiers des investisseurs en FNB le font régulièrement.

Près de la moitié des investisseurs ont effectué une forme de placement autogéré et le tiers des investisseurs en FNB le font régulièrement. Adoption des cryptomonnaies : La détention de cryptomonnaies est en hausse, 25 % des investisseurs en FNB et 15 % des investisseurs en fonds communs de placement détenant ces actifs. La confiance à l'égard de ces produits a également augmenté depuis l'an dernier.

: La détention de cryptomonnaies est en hausse, 25 % des investisseurs en FNB et 15 % des investisseurs en fonds communs de placement détenant ces actifs. La confiance à l'égard de ces produits a également augmenté depuis l'an dernier. Incidence de l'inflation : Environ la moitié des investisseurs en fonds communs de placement et en FNB ont moins investi en 2024 en raison de l'inflation, et la même proportion s'attend à investir moins l'an prochain. Les taux d'intérêt ont joué un rôle moins important dans cette tendance.

Les échantillons du sondage de 2024 comptaient 4 077 investisseurs en fonds communs de placement et 1 523 investisseurs en FNB.

Pour avoir un aperçu de l'ensemble des conclusions de cette année, lisez le rapport complet sur le site de l'IFIC ou de Pollara Strategic Insights.

À propos de l'IFIC

L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC réunit environ 150 organisations, dont des gestionnaires de fonds, des courtiers, des fournisseurs de services professionnels et de services administratifs. Il vise à renforcer l'intégrité de l'industrie des fonds d'investissement, favoriser la confiance du public et permettre aux investisseurs d'obtenir de bons résultats. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois.

À propos de Pollara Strategic Insights

Fondé en 1980, Pollara Strategic Insights est un des principaux cabinets de recherche de plein exercice au Canada. Il est doté d'une équipe de chercheurs chevronnés passionnés par les études réalisées au moyen de solutions créatives et personnalisées concrètes. Pollara tire pleinement avantage de son ensemble complet de méthodes et de techniques d'analyse quantitative et qualitative de pointe pour fournir des conseils stratégiques appuyés par des études à un grand éventail de clients de tous les secteurs à l'échelle régionale, nationale et mondiale.

