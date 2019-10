L'IABC Canada dévoile les lauréats de Prix Feuille d'argent 2019

L'excellence professionnelle reconnue par les Régions de l'Ouest et de l'Est du Canada de

l'Association internationale des professionnels de la communication

CALGARY, le 28 oct. 2019 /CNW/ - L'Association internationale des professionnels de la communication (IABC) Canada a dévoilé les lauréats de 2019 des Prix Feuille d'argent, honorant ainsi les communications professionnelles exceptionnelles.

Les Prix Feuille d'argent reconnaissent l'excellence des communications d'entreprise dans près de 50 catégories, notamment la communication de la marque, les communications internes, les voies de communication numériques et la gestion des enjeux. Parmi les 121 inscriptions soumises, 55 se sont mérité un Prix Feuille d'argent cette année : 27d'entre elles ont reçu un Prix d'excellence et 28, un Prix de mérite.

« Année après année, la créativité, le travail ardu et les réalisations des lauréats de Prix Feuille d'argent ne cessent de nous impressionner » d'affirmer Sue Ridewood, directrice des programmes nationaux, Région de l'Ouest de l'IABC Canada. « J'adresse mes félicitations bien méritées à tous les lauréats de 2019. »

« Au fil des années, les lauréats de Prix Feuille d'argent représentent les changements dynamiques qui s'opèrent dans l'industrie des communications à mesure que nos rôles stratégiques évoluent à un rythme accéléré », de dire Paula Bernardino, directrice des programmes nationaux, Région de l'Est de l'IABC Canada. « Les commentaires détaillés de nos évaluateurs reflètent la qualité des inscriptions. »

La liste complète des lauréats est disponible sur le site Web de l'IABC Canada : - Lauréats de 2019

L'Association internationale des professionnels de la communication (IABC) reconnaît l'excellence des communications organisationnelles aux niveaux international, national et des sections. Au Canada, le programme national des Prix Feuille d'argent est géré conjointement par les Régions de l'Est et de l'Ouest de l'IABC Canada. Les membres canadiens représentent environ 40 pour cent du total des membres de l'IABC dans le monde.

Le programme des Prix Feuille d'argent est commandité par Imagestudio Creative Communications Inc.

Nous remercions Cision d'avoir commandité la distribution de cette annonce.

Renseignements: Paula Bernardino - Région de l'Est du Canada; Sue Ridewood - Région de l'Ouest du Canada, iabcsilverleaf@gmail.com

