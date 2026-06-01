Apertera incarne l'évolution naturelle de l'entreprise : au-delà de la traduction, vers une IA adaptative au service de communications stratégiques.

TORONTO , le 1er juin 2026 /CNW/ - À mesure que l'IA d'entreprise s'impose, les exemples largement médiatisés d'hallucinations et d'erreurs liées au contexte redéfinissent les exigences auxquelles elle doit répondre.

C'est dans ce contexte qu'Alexa Translations devient Apertera, une nouvelle marque conçue pour appuyer la prochaine génération de communications stratégiques et de processus d'entreprise alimentés par l'IA.

Bienvenue chez Apertera. Speed Speed

L'IA d'entreprise a mûri. Ce qui n'était au départ qu'une méfiance face à l'IA générique s'est transformé en quête de systèmes sécurisés et approuvés. Pourtant, dans les secteurs réglementés, la sécurité à elle seule ne répond plus aux besoins. De plus en plus, les entreprises ont besoin de solutions d'IA qui tiennent compte du contexte, s'adaptent au fil du temps et offrent la précision qu'exigent les mandats complexes.

Forte de plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs juridique, financier et réglementé, Apertera (anciennement Alexa Translations) allie une IA de pointe à une expertise professionnelle approfondie pour aider les équipes à gagner en précision, en cohérence et en confiance.

Pour en savoir plus sur Apertera, visitez apertera.com.

Le virage de l'IA d'entreprise

Passer d'outils qui produisent à des systèmes qui comprennent. Apertera s'harmonise de façon croissante aux processus des entreprises, renforçant à chaque projet la compréhension de la terminologie, des normes et des préférences.

Pour Gary Kalaci, PDG d'Apertera, la prochaine génération de l'IA d'entreprise sera marquée par des systèmes adaptés aux secteurs réglementés et conçus pour évoluer en permanence selon les besoins. Gary Kalaci :

« Les entreprises recherchent des systèmes qui évoluent avec elles, soutenus par des équipes qui comprennent leurs exigences, leurs méthodes de travail et les enjeux concrets. Dans les secteurs où les mandats sont exigeants, le véritable avantage ne se limite pas à la rapidité. Il réside dans la cohérence durable, la richesse du contexte accumulé et la capacité à produire un travail à la hauteur des exigences les plus rigoureuses. »

Au-delà de la traduction

La traduction est le point de départ d'Apertera. Mais l'évolution de l'IA et des communications d'entreprise fait émerger des besoins qui dépassent largement la traduction de contenu. Les entreprises recherchent désormais des solutions qui gèrent, adaptent et font évoluer leurs communications complexes avec précision. Apertera incarne cette vision : une plateforme ouverte sur des capacités élargies, une intégration plus profonde et de nouveaux moyens de créer de la valeur à long terme.

La traduction n'est pas appelée à disparaître. Elle constitue la base sur laquelle l'avenir se construit.

À propos d'Apertera

Apertera redéfinit l'avenir des solutions linguistiques pour les mandats exigeants. Nous travaillons de concert avec les équipes de nos clients, en conjuguant expertise professionnelle et IA adaptative, une technologie sans cesse enrichie par leurs propres projets.

Depuis plus de 20 ans, Apertera définit les normes de la traduction juridique, financière et réglementaire, au service des clients dont le contenu est des plus exigeants, dont plus de 75 % des grands cabinets d'avocats canadiens, l'ensemble des grandes banques et les principaux organismes de réglementation des valeurs mobilières.

Apertera est une entreprise canadienne certifiée ISO 17100 et SOC 2.

SOURCE Apertera (anciennement Alexa Translations)

Renseignements aux médias : Mark Vecchiarelli, vice-président, Commercialisation, à l'adresse [email protected].