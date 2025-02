L'humain avant les statistiques : l'APTS présente ses recommandations pour la politique nationale de soutien à domicile

LONGUEUIL, QC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a déposé aujourd'hui son mémoire dans le cadre des consultations menées par le ministère de la Santé et des Services sociaux sur la future politique nationale de soutien à domicile. L'APTS y formule des recommandations essentielles pour garantir que les professionnel•le•s et les technicien•ne•s puissent utiliser leur expertise avec toute la latitude et les moyens nécessaires pour offrir des soins humains, empreints de professionnalisme et de compassion.

« Nos membres consacrent leur carrière au bien-être des personnes en perte d'autonomie parce qu'ils et elles croient fondamentalement à la valeur du soutien à domicile. Pour leur permettre d'offrir des soins et services accessibles, publics et de qualité, nous devons leur donner les conditions de travail et l'autonomie professionnelle qu'ils et elles méritent », affirme Robert Comeau, président de l'APTS.

Dans son mémoire intitulé L'humain avant les statistiques, l'APTS propose des mesures concrètes pour humaniser les soins à domicile et accorder une place centrale au jugement clinique et à l'expertise des professionnel•le•s et des technicien•ne•s. Elle met en lumière les problèmes posés par la lourdeur administrative, le manque de reconnaissance des compétences du personnel et les obstacles bureaucratiques qui freinent l'accessibilité des services.

« Les professionnel•le•s et les technicien•ne•s du réseau public sont au premier plan du soutien à domicile. Ils et elles travaillent sans relâche, avec engagement et dévouement. Il est essentiel de reconnaître leur expertise et de leur offrir des conditions favorables à la pratique de leur profession », souligne Sandra Etienne, vice-présidente de l'APTS.

L'APTS appelle le gouvernement à adopter une politique nationale de soutien à domicile qui mise sur un renforcement des services publics, une meilleure planification des besoins et une réduction des inégalités d'accès. Investir dans de meilleures conditions de travail et d'exercice est la clé pour améliorer les services aux personnes en perte d'autonomie. L'APTS rappelle également son opposition à toute forme de privatisation et de tarification des services de soutien à domicile, qui nuiraient à l'accès équitable aux soins et aux services.

