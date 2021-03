Une stratégie de marketing qui démontre que la marque de « L'huile à moteur originale » occupe une place encore plus grande au Canada.

MISSISSAUGA, Ontario, le 22 mars 2021 /CNW/ - Valvoline inc. (NYSE : VVV), basée aux États-Unis, un des principaux fournisseurs mondiaux de lubrifiants et de services automobiles de première qualité, a annoncé aujourd'hui une entente de partenariat entre ValvolineMC Canada et les Blue JaysMC de Toronto. Pour Valvoline Canada, il s'agit d'une première historique qui accorde à la marque de 150 ans des droits de marketing durant toute la saison de 2021.

« Pour cette saison très attendue de la Ligue majeure de baseball, nous attendons avec impatience cette occasion d'accroître notre présence parmi les partisans canadiens en tant que fier partenaire des Blue JaysMC de Toronto », affirme Mark Coxhead, président-directeur général de Valvoline Canada. « Ce partenariat mettra en lumière de façon particulière la campagne « L'huile à moteur originale » de Valvoline avec un club de baseball canadien historique. »

La campagne « L'huile à moteur originale » de Valvoline célèbre la place distinctive qu'occupe la marque et présente une version moderne de son logo le plus reconnu de la fin des années 1960 et du début des années 1970, un symbole fort de la culture de l'automobile en Amérique.

La marque mise au premier plan par ce partenariat apparaîtra sur les réseaux sociaux de Valvoline- à compter des semaines précédant le match d'ouverture le 1er avril contre les Yankees de New York - ainsi que sur des panneaux extérieurs de vinyle et numériques, dans des publicités grand public et des publicités dans l'album des Blue Jays de Toronto. De plus, la marque Valvoline sera bien en vue derrière le marbre durant 80 matchs à domicile prévus au calendrier.

« Les Blue Jays de Toronto représentent vraiment l'ensemble du Canada et comptent de nombreux partisans inconditionnels partout au pays, ce qui donne à Valvoline une chance unique de transmettre son message novateur », ajoute Coxhead. « Nous sommes vraiment heureux de réunir ces deux marques et de partager notre culture commune, la recherche continue de l'excellence. »

Depuis 1866, Valvoline conçoit, met à l'essai et perfectionne la science de l'huile à moteur, ce qui lui a permis d'offrir une gamme complète de produits de première qualité et des emballages qui se démarquent et qui sont reconnus dans le monde entier. De la première huile de course au monde à la première huile à kilométrage élevée au monde, puis la première huile au mélange synthétique au monde, Valvoline protège les moteurs depuis plus de 150 ans.

