Une destination d'exception où chaque détail incarne l'élégance et le raffinement.

LAVAL, QC , le 24 févr. 2026 /CNW/ - L'Hôtel Ômage Montréal/Laval annonce aujourd'hui son ouverture officielle, marquant l'aboutissement d'une transformation complète menée sur une période de dix mois. Anciennement le Hilton Laval, l'établissement dévoile une nouvelle identité en tant qu'hôtel-boutique membre de Tribute Portfolio, la collection d'hôtels indépendants de Marriott Bonvoy. Pensé comme un véritable milieu de vie, Ômage Montréal/Laval met de l'avant un design inspiré par la force des éléments et une signature résolument lavalloise, avec l'ambition d'accueillir autant les voyageurs que la communauté locale. Situé au 2225, Autoroute des Laurentides, près des principaux axes routiers et des pôles d'affaires et de loisirs, l'Hôtel Ômage Montréal/Laval s'impose comme une nouvelle référence en hôtellerie boutique.

De cette transformation majeure est née Ômage Montréal/Laval. Chambres, espaces communs, signature architecturale et identité de marque ont été repensés pour créer une adresse chaleureuse et distinctive. L'établissement aspire à devenir un véritable pôle social, accueillant autant les voyageurs d'affaires et de loisirs que les résidents de la région.

« Voir l'Hôtel Ômage Montréal/Laval prendre vie est une grande fierté pour toute l'équipe. Ce projet concrétise une vision ambitieuse, celle de proposer une expérience boutique contemporaine au caractère affirmé, où l'on se sent bien dès l'arrivée, portée par un service attentionné et des espaces conçus pour le confort, les rencontres et les moments qui comptent », souligne Annie-Ève Frigon, directrice générale de l'Hôtel Ômage Montréal/Laval.

Une expérience boutique ancrée dans la communauté

Imaginé comme un lieu rassembleur, Ômage Montréal/Laval conjugue design, hospitalité et ancrage local pour créer un milieu de vie à la fois vivant et accueillant. Inspiré par les paysages, les matières et les ressources naturelles du territoire, le concept traduit l'énergie et le dynamisme propres à Laval.

Dès l'entrée, un impressionnant lustre signé CAMDI Design accueille les visiteurs dans un lobby baigné de lumière naturelle grâce à une vaste verrière. Foyer chaleureux, terrasse ensoleillée, longues tables communes, canapés enveloppants et coins plus intimes composent un environnement propice au télétravail, aux rencontres, aux événements et à la détente.

Chaque espace a été conçu pour favoriser les échanges et la socialisation, fidèle à la volonté de l'Hôtel Ômage Montréal/Laval de tisser des liens durables avec sa communauté.

Un design porté par la force des éléments

Imaginé en collaboration avec la firme CAMDI Design, le concept s'inspire de la puissance des éléments et des ressources naturelles locales. Bois, pierre, acier, eau et feu s'expriment à travers l'architecture et les détails décoratifs, mettant en valeur des matériaux locaux et écoresponsables.

À l'extérieur, la façade redessinée par DMA Architectes intègre de nouveaux éléments architecturaux évoquant la force des éléments naturels, signature visuelle forte de cette renaissance.

Hébergement et espaces événementiels repensés

Réparties sur 10 étages, les 190 chambres ont été entièrement rénovées dans une palette inspirée de la nature, dominée par des tons de vert et de blanc. Parmi celles-ci, 42 suites longue durée avec cuisine complète offrent une solution idéale pour les séjours prolongés, alliant fonctionnalité, confort et élégance.

Les espaces corporatifs ont également été redéfinis afin de répondre aux besoins de la clientèle d'affaires : bibliothèque privatisable, salles modulables et hall lumineux créent un cadre flexible pour réunions et événements.

L'Hôtel Ômage Montréal/Laval propose ainsi une expérience boutique à taille humaine, au croisement de l'art de vivre, du design et de l'hôtellerie d'affaires.

Une première à Laval sous Tribute Portfolio

Avec cette ouverture, l'Hôtel Ômage Montréal/Laval devient le quatrième hôtel Tribute Portfolio au Québec et le premier à Laval, rejoignant une collection internationale de plus de 155 hôtels dans plus de 30 pays. En tant que membre de Marriott Bonvoy, l'hôtel permet à ses clients d'accumuler et d'échanger des points tout en profitant d'avantages exclusifs et d'expériences uniques.

Pour plus d'informations concernant L'Hôtel Ômage Montréal/Laval ou pour réserver une chambre, visitez le site Web : www.omagehotel.com. Des visuels sont disponibles ici.

À propos du Groupe Hôtelier Grand Château

Propriété du Groupe Hôtelier Grand Château (GHGC), l'Hôtel Ômage Montréal/Laval s'inscrit dans une tradition d'excellence de plus de 40 ans en hôtellerie et en service à la clientèle. Le groupe comprend également le Sheraton Laval, et se distingue par un savoir-faire reconnu et un engagement constant envers la qualité de l'expérience client.

SOURCE L'Hôtel Ômage Montréal/Laval

Contacts média : Valérie Lavoie, Marelle Communications, [email protected], 438-885-9135; Bruno Bernier, Hôtel Ômage Montréal/Laval, [email protected]