Selon le Forbes Travel Guide, les inspecteurs étrangers visitent toutes les propriétés qu'ils évaluent en fonction d'environ 900 normes objectives. Depuis plus de 60 ans, le magazine Forbes parcourt le monde pour fournir aux visiteurs les renseignements les plus fiables sur les lieux de séjour, de restauration et de détente. Le système de classement par étoiles met l'accent sur le service, parce qu'une expérience dans un hôtel, un restaurant ou un spa va au-delà des apparences - la façon dont elle fait sentir aux clients est de la plus haute importance.

Dans la foulée des distinctions décernées par Forbes, l'hôtel du centre-ville de Montréal a également été nommé l'un des meilleurs lauréats du prix Best of the Best de Tripadvisor pour 2022. Ce prix tient compte de la qualité et de la quantité d'avis et des cotes des voyageurs, les lauréats du prix Best of the Best de Travellers' Choice figurant parmi les 1 % des meilleures inscriptions cotées sur Tripadvisor. Les lauréats du prix Best of the Best sont choisis par de vrais voyageurs qui vont, qui essaient et qui partagent leurs expériences.

« C'est un honneur pour moi de conserver le titre de propriété dis étoiles du Forbes Travel Guide au Québec tout en étant nommé l'un des Best of the Best de Tripadvisor pour 2022 », affirme David Wilkie, directeur général de l'Hôtel Four Seasons de Montréal. « Le voyage des visiteurs est bien plus qu'un endroit magnifique où séjourner, il s'agit de créer des expériences mémorables et de veiller à ce qu'ils se sentent en contact avec nous. Sans notre équipe ici à Four Seasons, de telles réalisations prestigieuses ne seraient pas possibles. »

Chic et moderne, l'Hôtel Four Seasons de Montréal constitue l'épicentre dynamique au cœur du Golden Square Mile. L'hôtel abrite le Restaurant MARCUS et le MARCUS Bar + Lounge du chef visionnaire et célèbre Marcus Samuelsson, ce qui en fait la destination la plus populaire de Montréal pour manger, boire et se rencontrer. Pour le bien-être et la détente, le tout nouveau Spa Guerlain au Four Seasons de Montréal comprend huit salles de soins, dont une suite pour couples, une piscine chauffée à ciel ouvert et une expérience d'hydrothérapie Kneipp.

L'Hôtel Four Seasons de Montréal est situé juste à côté de Holt Renfrew Ogilvy et à quelques pas de la rue Sainte-Catherine, la principale artère commerciale de la ville, qui offre des boutiques de toutes sortes et qui attendent une exploration sans fin. Dans la capitale nationale du style et de la culture, le savoir-faire de l'Hôtel Four Seasons met la ville en lumière.

Veuillez cliquer ici pour en savoir plus sur les lauréats de sa 64e édition du Star Award du Forbes Travel Guide 2022, et ici pour en savoir plus sur le prix Best of the Best du Travellers' Choice.

SOURCE Four Seasons Hotel Montreal

Renseignements: Brielle Viveen, (416) 364-0404