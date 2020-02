L'honorable David P. Smith, P.C., c.r. n'est plus

TORONTO, le 27 févr. 2020 /CNW/ - L'honorable David P. Smith, P.C., c.r. est décédé paisiblement à l'hôpital, entouré de sa famille, le mercredi 26 février dernier, à la suite de complications cardiaques.

Durant plusieurs décennies, David a fait partie intégrante de la communauté juridique canadienne et de la vie politique du pays.

Ardent Canadien et Torontois, David a été président des Jeunes libéraux sous le premier ministre Pearson dans les années 1960; conseiller municipal et maire adjoint de Toronto dans les années 1970; député et ministre dans les années 1980; chef de campagne du Parti libéral dans les années 1990 (il a donc aidé à mener les libéraux au pouvoir) et sénateur dans les années 2000, jusqu'à sa retraite en 2016.

Expert du droit municipal, David a contribué à façonner la silhouette de Toronto. Il a été président de FMC Law (aujourd'hui Dentons Canada S.E.N.C.R.L.), un cabinet d'avocats national fournissant des services à une clientèle diversifiée dans les deux langues officielles du Canada. Il a par la suite été président émérite de Dentons Canada S.E.N.C.R.L. jusqu'à sa retraite, bien méritée, en 2017.

« C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de David Smith, un ancien président du cabinet au Canada. David était un chef de file très respecté dans la profession juridique et la vision qu'il avait a conduit à la création de l'un des premiers cabinets d'avocats véritablement nationaux au Canada. David manquera beaucoup à tous ses amis et collègues chez Dentons, pour qui il a toujours été un mentor formidable », a déclaré Beth Wilson, chef de la direction de Dentons Canada.

David a réalisé de grandes choses tout au cours de sa vie, mais ce dont il était le plus fier, c'était de sa famille, à savoir sa femme, l'honorable juge en chef (aujourd'hui retraitée) Heather Smith, avec qui il a été marié durant 50 ans, leurs trois enfants et leurs cinq petits-enfants.

