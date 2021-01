QUÉBEC, le 25 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Au cours des prochaines semaines, la Société de l'assurance automobile du Québec diffusera des messages pour sensibiliser tous les usagers de la route à l'importance d'adapter leur conduite pendant la saison hivernale, et ce, peu importe les conditions météorologiques et routières.

Période couverte : du 25 janvier au 28 février 2021

Thème : « L'hiver, adaptez votre conduite. Ralentissez et gardez vos distances. »

Principaux moyens :

Radio



Bannières Web



Panneaux routiers, en collaboration avec le ministère des Transports



Médias sociaux

Citation :

« En hiver, les conditions météorologiques et routières peuvent réserver des surprises aux conducteurs. Lorsqu'il fait beau, les conducteurs ont parfois tendance à rouler plus vite et à augmenter ainsi les risques d'accident. La prudence est donc de mise en tout temps. Adapter sa conduite et respecter les règles de circulation sont les meilleurs moyens de réduire les risques d'accident. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Ces comportements simples à adopter peuvent éviter les mauvaises surprises et prévenir les accidents lorsque l'on conduit en hiver :

Planifier ses déplacements en s'informant de la météo et en consultant l'état des routes sur Québec 511. Si les conditions météorologiques sont défavorables, ne pas hésiter à reporter le déplacement.

Déglacer et déneiger complètement son véhicule avant de prendre la route.

Réduire sa vitesse et garder une distance sécuritaire avec le véhicule devant.

Allumer toujours les phares de sa voiture quand le temps est sombre.

Avoir une trousse d'hiver (balai à neige, grattoir, lave-glace, pelle, etc.) en tout temps dans son véhicule.

Lorsqu'il y a une bordée de neige, l'ensemble des usagers de la route, conducteurs, piétons et cyclistes, est invité à être particulièrement attentif, prudent et patient près des véhicules de déneigement. Ces derniers peuvent présenter un danger, notamment en raison de l'importance de leurs angles morts et du fait qu'ils doivent avancer et reculer souvent pour faire leur travail.



BILAN ROUTIER

En 2019, au cours des mois de janvier à mars et en décembre, 11 166 personnes ont été victimes d'accidents, soit :

78 personnes décédées (23 % du nombre de décès);

306 blessés graves (23 % du nombre de blessés graves);

10 782 blessés légers (32 % du nombre de blessés légers).

De 2015 à 2019, au cours des mois de janvier à mars et en décembre, en moyenne :

46 % des accidents se sont produits sur une surface sèche ou mouillée;

53 % des accidents sont survenus sur une surface enneigée, glacée ou couverte de neige fondante ou de neige durcie.

Les causes les plus souvent mentionnées lors des accidents corporels survenus de janvier à mars et en décembre 2019 sont :

l'inattention ou la distraction (44 %);

les conditions météorologiques (29 %);

la vitesse (21 %).

Liens connexes :

