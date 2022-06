Qui dit rassemblement estival, dit grande boîte de Timbits! Savourez-les en vous faisant dorer sur un coussin flottant géant en forme de boîte de Timbits. Journée piscine ou fin de semaine au lac, épatez la galerie grâce à ce coussin flottant qui mesure plus de 5 pieds.

29,99 $* + taxes

Serviette de plage Tim

Affichez votre fierté Tim en vous procurant la serviette de plage Tim bleu et blanc, offerte aux restaurants participants au Québec.



24,99 $* + taxes

Tasses de camping en porcelaine

Que vous soyez au chalet ou au camping pour la fin de semaine, savourez votre café du matin dans l'une de nos nouvelles tasses Tim, offertes en rouge ou en blanc, et n'oubliez pas de faire le plein de café et de thé Tim Hortons pour tout le monde!

10,99 $* + taxes

« Nous avons très hâte que nos invités célèbrent l'arrivée de l'été et la longue fin de semaine de la fête du Canada avec Tim et notre nouvelle collection d'édition limitée », a déclaré Markus Sturm, vice-président principal des produits de consommation, du numérique et de FidéliTim.

* Les prix peuvent varier.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Depuis 55 ans, Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 établissements partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 5 100 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

