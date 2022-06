L'Agence Parcs Canada, l'Arts and Heritage Foundation of St. Albert et les conseillers métis présentent une exposition qui fait connaître l'histoire du peuple métis et ses liens avec le bison.

ST. ALBERT, AB, le 18 juin 2022 /CNW/ - Le succès en matière de conservation du parc national Elk Island se transforme en histoire de réconciliation -- une histoire qui rétablit les liens entre les peuples autochtones et le bison par l'entremise de transferts aux communautés, tout en veillant à ce que les peuples autochtones intègrent leurs histoires et leurs connaissances dans la conservation de cette espèce emblématique.

Aujourd'hui, les fonctionnaires de Parcs Canada, accompagné d'Archie Arcand, aîné de l'association locale des Métis du comté de St. Albert-Sturgeon, de Shelley Biermanski, adjointe au maire de St. Albert, et de Ahmad Sanni, de l'Arts and Heritage Foundation of St. Albert, ont inauguré l'exposition itinérante Lii Buflo : un mode de vie métis qui célèbre l'histoire du peuple métis et ses liens avec le bison.

Le parc national Elk Island et l'Arts and Heritage Foundation of St. Albert, en étroite collaboration avec un comité consultatif métis, cherchent à mettre en valeur les voix des Métis et leurs histoires sur le bison. Grâce à un mélange de mise en récit et d'œuvres de l'artiste métis Jesse Gouchey, l'exposition est l'occasion idéale pour les gens de la région d'Edmonton d'en apprendre plus sur l'histoire du peuple métis et du bison, tout en sensibilisant les visiteurs au programme de conservation des bisons du parc national Elk Island.

Les Métis du territoire connu aujourd'hui sous le nom d'Edmonton préservent des liens serrés avec le bison. L'histoire de cette relation est transmise par les récits des aînés. Traditionnellement, les Métis de la région se réunissaient deux fois par année pour chasser le bison, appelé lii buflo dans la langue michif nordique. De nombreuses communautés unissaient leurs efforts pour chasser et transformer le bison.

Au début du XXe siècle, les bisons sauvages étaient menacés d'extinction après avoir été chassés pendant des décennies par les colons, qui faisaient le commerce des peaux et s'adonnaient au développement agricole des plaines. De 1907 à 1909, certains des derniers bisons à subsister ont été transportés du Montana vers l'Alberta. Les descendants de ces bisons peuvent être admirés aujourd'hui au parc national Elk Island, où ils ont trouvé un sanctuaire.

L'exposition itinérante Lii Buflo : un mode de vie métis met en valeur cette histoire importante. La représentation artistique et historique est essentielle -- l'histoire métisse, qui se dessine en parallèle et s'entremêle à celle du Canada, est une facette importante du développement de l'Ouest canadien. L'Agence Parcs Canada est fière de collaborer à ce projet avec ses partenaires.

Citations

« Le bison faisait partie intégrante de la vie de bien des Métis au Canada et joue encore un rôle important aujourd'hui. Le gouvernement du Canada est fier de cette collaboration qui vise à célébrer le mode de vie des Métis, leurs liens culturels importants avec le bison et notre histoire collective. Il s'agit là d'un formidable exemple de collaboration entre Parcs Canada et ses partenaires autochtones pour reconnaître l'apport historique et contemporain des peuples autochtones, leurs histoires et leurs cultures, ainsi que la relation spéciale qu'ils entretiennent avec les terres et les eaux ancestrales. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« L'association locale 1904 des Métis du comté de St. Albert - Sturgeon est honorée de faire partie de la première collectivité à accueillir l'exposition itinérante Lii Buflo : un mode de vie métis. L'association locale 1904 des Métis du comté de St. Albert - Sturgeon remercie Parcs Canada et toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de l'exposition. Cette exposition donne un aperçu de la culture métisse dans notre région, ainsi que dans l'Ouest du Canada, et de la relation qui existait et continue d'exister entre le bison et les Métis.

Les Métis sont les fondateurs de la ville de St. Albert et ils sont reconnaissants d'avoir été inclus dans la conception de l'exposition. Celle-ci contribuera à l'effort que fait l'association locale pour raviver et faire rayonner la riche culture métisse qui existait dans la région du comté de St. Albert - Sturgeon. »

L'aîné Archie Arcand,

Association locale des Métis du comté de St. Albert-Sturgeon

« Nous sommes fiers d'être les premiers à accueillir l'exposition et d'avoir participé à cette collaboration », affirme Craig Cameron, président du conseil d'administration de l'Arts and Heritage Foundation of St. Albert. « De solides relations se sont formées grâce à cela et elles se poursuivront après le départ de l'exposition. Nous espérons que des legs durables seront aussi créés dans d'autres collectivités au fil du temps. »

Ahmad Sanni,

Membre du conseil d'administration de l'Arts and Heritage Foundation of St. Albert

Faits en bref

L'exposition itinérante et le site Web Lii Buflo : un mode de vie métis fournissent une étude approfondie et captivante des liens historiques et spirituels entre le peuple métis et le bison. Cette histoire colorée, illustrée par l'artiste métis Jesse Gouchey , fait découvrir aux visiteurs de tous les âges un vaste éventail de ressources traditionnelles, historiques et liées à la conservation du bison.





fournissent une étude approfondie et captivante des liens historiques et spirituels entre le peuple métis et le bison. Cette histoire colorée, illustrée par l'artiste métis , fait découvrir aux visiteurs de tous les âges un vaste éventail de ressources traditionnelles, historiques et liées à la conservation du bison. Un comité consultatif de la communauté métisse d' Edmonton et de St. Albert a dirigé l'exposition Lii Buflo : un mode de vie métis dans l'espoir de favoriser la réconciliation et la guérison. L'exposition dépeint l'histoire des Métis à travers leur voix unique, le tout de façon accessible, et fait découvrir à tous les Canadiens l'importance de la relation du peuple métis avec le bison.





et de a dirigé l'exposition dans l'espoir de favoriser la réconciliation et la guérison. L'exposition dépeint l'histoire des Métis à travers leur voix unique, le tout de façon accessible, et fait découvrir à tous les Canadiens l'importance de la relation du peuple métis avec le bison. Ce projet a vu le jour grâce à un partenariat avec l'Arts and Heritage Foundation of St. Albert et au soutien financier de Parcs Canada, par l'entremise du Fonds du projet de réconciliation avec les Métis.





et au soutien financier de Parcs Canada, par l'entremise du Fonds du projet de réconciliation avec les Métis. Le gouvernement du Canada s'est engagé à mener à bien la réconciliation avec les peuples autochtones au moyen d'une relation renouvelée, axée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.





s'est engagé à mener à bien la réconciliation avec les peuples autochtones au moyen d'une relation renouvelée, axée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. L'exposition sera présentée gratuitement aux lots riverains historiques des Métis, au parc du silo à grains de St. Albert , à l'été 2022, pendant les heures normales. Consultez le site Web de l'exposition (https://www.pc.gc.ca/elkisland/lii-buflo) pour obtenir plus de renseignements et des idées de programmation pour les éducateurs et le public.

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819 230-1557, [email protected] ; Jessica Burylo, Agence Parcs Canada, 587 335-8257, [email protected] ; Shawna Randolf, Coordonnatrice des communications et du marketing, Arts and Heritage Foundation of St. Albert, 780 651-5743, [email protected]