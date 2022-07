HAIKOU, Chine, 29 juillet 2022 /CNW/ - La deuxième Exposition internationale des produits de consommation de Chine (Exposition de Hainan) a ouvert ses portes le 26 juillet dans la ville de Haikou, capitale de la province de Hainan, dans le sud de la Chine. Réunissant plus de 2 800 marques représentant plus de 60 pays, l'Exposition de Hainan de cette année est le théâtre de plusieurs premières, avec la présence de nombreux nouveaux exposants et produits qui seront lancés dans les prochains jours. Plus de 100 000 visiteurs ont assisté à l'exposition au cours des deux derniers jours.

Les participants entrent à la deuxième Exposition internationale des produits de consommation de Chine (ou CICPE), qui a officiellement ouvert ses portes le 26 juillet à Haikou, capitale de la province de Hainan, dans le sud de la Chine. (Photo/Liu Yang) (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC)) Le pavillon français au deuxième CICPE. (Photo/Li Hao) (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC)) Dans cette vidéo, explorez avec Lara le pavillon français au deuxième CICPE. Un exposant français fait découvrir le pavillon de son pays à des visiteurs. (Photo/Wang Kai) (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC)) La deuxième Exposition internationale des produits de consommation de Chine a lieu au Centre international des congrès et expositions de Hainan, du 26 au 30 juillet. (Photo/Chen Yuancai (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

Depuis l'ouverture, les visiteurs ont accouru pour jeter un coup d'œil aux biens de consommation haut de gamme et aux conceptions uniques exposés par des entreprises chinoises nationales et internationales. Dell a lancé de nouveaux appareils dans chacune de ses gammes d'ordinateurs portables. Le bijoutier chinois soucieux de l'environnement, GAONAS, a présenté une pièce unique, « La larme du mineur », qui reflète les thèmes de l'Exposition sur la protection de l'environnement et le développement durable.

La France, pays invité d'honneur de cette année, présente près de 50 entreprises et 250 marques - associés notamment aux soins de la peau, aux produits de beauté et de mode, aux vins et à la gastronomie -, ce qui en fait le pays avec le plus grand nombre d'exposants après la Chine.

Le jour de l'ouverture, L'Oréal a lancé des activités de vente au détail pour touristes à Hainan, avec deux de ses grandes marques : parfums Prada et Takami. En collaboration avec ses partenaires, cette entreprise a également publié un « guide de mesures pour promouvoir la consommation durable au sein de l'industrie des produits chimiques domestiques » (Action Guide for Household Chemicals Industry to Promote Sustainable Consumption), le premier guide du genre en Chine. La Cité internationale de boutiques hors taxes de Haikou et le label de mode Karl Lagerfeld ont signé un accord de coopération stratégique.

Au total, 74 événements ont eu lieu le jour de l'ouverture, notamment la deuxième conférence mondiale sur l'innovation en matière de consommation et sur le commerce de détail hors taxes et touristique, ainsi que 25 événements distincts organisés par le Forum International du Consommateur. Plus de 20 rapports sur les consommateurs liés à diverses industries ont été publiés par différentes firmes professionnelles de recherche et d'experts-conseils. Pendant ce temps, la deuxième édition de la Semaine de la mode de l'Exposition de Hainan a débuté et 48 lancements de produits ont eu lieu.

L'Exposition internationale des produits de consommation de Chine constitue la seule exposition de ce type au pays, ainsi que la plus importante dans la région de l'Asie-Pacifique. Depuis la première Exposition il y a plus d'un an, Hainan a accéléré le rythme pour harmoniser son marché hors taxes avec les normes internationales en matière de variété de produits, de marques et de prix. Le marché hors taxes outre-mer de Hainan a connu une croissance rapide en 2021, avec des ventes supérieures à 60 milliards de RMB (ou 8,9 milliards $ US).

L'Exposition de Hainan est devenue une occasion importante pour les entreprises extérieures à la Chine d'en apprendre davantage sur la zone franche de Hainan - la plus vaste au monde, qui attire de plus en plus d'entreprises internationales. Lors de la dernière Exposition, Richemont, Taikoo et Pernod Ricard ont annoncé leur intention d'établir des bases à Hainan. Cette année, le groupe français LVMH et le géant américain de l'analyse commerciale Dun & Bradstreet ont déclaré leur intention d'emboîter le pas, LVMH devant mettre sur pied un centre régional d'approvisionnement de vente au détail en matière de tourisme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1868386/Attendees_enter_2nd_China_International_Consumer_Products_Expo_officially_opened.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1868387/The_French_pavilion_2nd_CICPE__Photo_Li_Hao.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=1tWKxMZH1Fw

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1868389/A_French_exhibitor_shows_guests_French_pavilion__Photo_Wang_Kai.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1868390/The_2nd_China_International_Consumer_Products_Expo_held_Hainan_International.jpg

SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Shumin Chen, +86-15810205593, [email protected]