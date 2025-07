SUZHOU, Chine, le 31 juill. 2025 /CNW/ - La 7e édition de l'exposition de produits et d'applications d'IA (« AI Expo 2025 »), organisée par la New Generation AI Industry Technology Innovation Strategic Alliance (AITISA), a ouvert ses portes aujourd'hui à Suzhou. L'événement de cette année était axé sur des thèmes à fort impact, notamment l'intelligence incarnée, la transformation numérique et l'IA industrielle. Une liste complète d'expositions, de forums et de séances de jumelage a été organisée pour favoriser la collaboration au sein de l'industrie, accélérer les percées techniques et permettre l'innovation intersectorielle, façonnant ainsi les conversations sur la trajectoire de l'IA et l'évolution des contours de l'industrie.

Lors de la cérémonie d'ouverture, trois rapports définissant l'industrie ont été publiés : le Annual Report on New Generation AI Development (2024-2025), le China Urban AI Development Index Report (2024-2025) et le AI Industry Investment Trends and Development Report. Ces publications fournissent des points de référence clés pour suivre les progrès de l'écosystème de l'IA en Chine. L'exposition a également organisé une cérémonie de reconnaissance pour les projets d'établissement de talents en leadership technologique de l'IA 2025 et a remis des prix pour le troisième concours d'innovation et d'entrepreneuriat en matière de produits et d'applications d'IA et le deuxième prix Zu Chongzhi pour l'innovation pionnière en intelligence artificielle.

Plus de 20 lancements de produits de premier plan ont été dévoilés lors de la présentation de la nouvelle version. L'exposition a également introduit une nouvelle zone d'expérience « Black Tech », où plus de 20 entreprises ont présenté plus de 200 technologies de pointe dans un espace de démonstration immersif. La zone comprenait des options d'achat sur place, reliant l'innovation prospective à l'engagement réel des consommateurs. Pour renforcer l'intégration régionale, l'événement a élargi la collaboration avec la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) de Shanghai, favorisant l'échange de talents, le déploiement basé sur des scénarios, et des stratégies de ressources partagées dans le delta du fleuve Yangtze, renforçant le rôle de Suzhou en tant que modèle national de déploiement d'applications d'IA+.

Le parc industriel Suzhou, le moteur de l'innovation en matière d'IA de la ville, a joué un rôle de premier plan dans l'avancement de l'IA et des industries numériques depuis 2017. De A à Z, il a construit un écosystème pour la recherche et le développement en IA, les applications pilotes et le regroupement industriel. Au cours des dernières années, le parc a intensifié sa stratégie « IA+ », ciblant les technologies de la prochaine vague comme les modèles de fondation et l'IA intégrée. Il héberge maintenant de multiples centres de recherche nationaux et plateformes d'innovation, et a attiré des entreprises d'IA de premier plan en Chine et à l'étranger. Alors que l'IA devient de plus en plus intégrée à l'économie réelle, le parc stimule l'émergence d'une grappe industrielle alimentée par l'IA d'une valeur de plus de 100 milliards de yuans.

