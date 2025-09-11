OTTAWA, ON, le 11 sept. 2025 /CNW/ - L'Explorers Club et la Société géographique royale du Canada (SGRC) s'associent pour organiser le Sommet mondial de l'exploration (GLEX), un rassemblement de trois jours réunissant les plus grands explorateurs, scientifiques et conteurs du monde, au Canada. C'est la première fois que ce sommet se tient sur le continent américain. Le GLEX ouvrira ses portes le vendredi 12 septembre au 50 Sussex Drive, à Ottawa, siège de la SGRC et de Canadian Geographic. Le sommet présentera des découvertes révolutionnaires, célébrera le leadership autochtone et mettra en lumière le rôle important du Canada dans l'histoire et l'avenir de l'exploration.

L'événement réunira un panel extraordinaire de conférenciers, allant d'astrophysiciens et de paléontologues à des leaders autochtones, des défenseurs de l'environnement et des aventuriers détenteurs de records, ainsi qu'un public composé de centaines d'autres leaders de l'exploration venus du monde entier.

« Le GLEX est le Davos de l'exploration et nous voulions l'accueillir au Canada cette année. Le Canada a joué un rôle si important dans l'histoire de l'exploration, et nous avons collectivement estimé que nos frères et sœurs canadiens ne recevaient pas la reconnaissance ou l'amour qu'ils méritent de la part de leurs voisins du sud », a déclaré Richard Wiese, président de l'Explorers Club.

« Compte tenu de la pénurie de dirigeants éclairés à l'échelle mondiale, il est plus important que jamais de nouer des alliances transfrontalières avec des organisations vouées à la recherche scientifique et à la santé de la planète. L'Explorers Club est une institution légendaire dont les membres continuent de repousser les limites du savoir. Nous sommes honorés qu'ils aient choisi d'organiser leur sommet le plus important au Canada en cette période critique », a déclaré John Geiger, PDG de la Société géographique royale du Canada.

Parmi les conférenciers qui prendront la parole au cours de cet événement de trois jours, citons :

Le Dr Brian Cox , physicien britannique et commentateur renommé de la BBC

, physicien britannique et commentateur renommé de la BBC Dr Louise Leakey , paléontologue kenyane qui mène des travaux révolutionnaires sur les origines de l'humanité et perpétue l'héritage de la famille Leakey.

, paléontologue kenyane qui mène des travaux révolutionnaires sur les origines de l'humanité et perpétue l'héritage de la famille Leakey. Valérie Courtois , leader de la conservation et de la gestion des ressources naturelles par les Autochtones au Canada

, leader de la conservation et de la gestion des ressources naturelles par les Autochtones au Canada Sara Seager , astronome et planétologue canadienne

, astronome et planétologue canadienne Hubert Sangnières , chef d'entreprise, explorateur et auteur franco-canadien

, chef d'entreprise, explorateur et auteur franco-canadien Table ronde sur la découverte d'épaves historiques avec Mensun Bound , David L. Mearns , Jonathan Moore et John Geiger .

, , . Dr Charles Emogor , biologiste et défenseur de l'environnement nigérian œuvrant pour la protection des pangolins.

, biologiste et défenseur de l'environnement nigérian œuvrant pour la protection des pangolins. Hari Budha Magar , Népalais amputé des deux jambes, qui a gravi les sept sommets.

, Népalais amputé des deux jambes, qui a gravi les sept sommets. Oliver Steeds, sur la protection de la dernière frontière de nos océans grâce à l'exploration des grands fonds marins.

Programme : vendredi, arrivées et possibilités d'interviews, samedi de 8 h 30 à 17 h, 50 Sussex Drive, dimanche de 8 h 30 à 12 h, 50 Sussex Drive, Ottawa.

