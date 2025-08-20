Le photographe québécois Maxime Légaré-Vézina est le Photographe de la faune canadienne de l'année et entame un mandat de deux ans en tant que photographe résident émergent Audain auprès de Canadian Geographic

OTTAWA, ON, le 20 août 2025 /CNW/ - Canadian Geographic, le magazine payant le plus vendu au Canada, a sélectionné les lauréats de son concours Photographe canadien de la faune de l'année 2025, qui récompense les images remarquables de la faune canadienne capturées par des photographes canadiens. Sur plus de 10 000 candidatures, neuf photographes ont été récompensés pour leur travail exceptionnel.

Maxime Légaré-Vézina, Audain, photographe résident émergent Audain pour Canadian Geographic (Groupe CNW/Royal Canadian Geographical Society)

« Les photographies incroyables de la faune sauvage sont l'un des piliers de notre travail au magazine, et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents », a déclaré Alexandra Pope, rédactrice en chef de Canadian Geographic. « L'équipe du magazine et nos juges ont été impressionnés par l'incroyable diversité des espèces et des scènes présentées au concours cette année, des énormes ours polaires aux minuscules lucioles, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux. »

Les photos ont été classées en quatre catégories : « Vie terrestre », « Vie aquatique », « Flore et champignons » et « Ailes », puis jugées par la rédaction et l'équipe de conception de Canadian Geographic, ainsi que par les photographes animaliers professionnels Ryan Tidman, Jenny Wong et John E. Marriott.

Jean-Simon Bégin, lauréat de la catégorie « Vie terrestre », nous a donné des frissons avec sa photo d'une famille de lynx du Canada traversant une forte tempête de neige dans le nord de l' Ontario .

traversant une forte tempête de neige dans le nord de l' . Le gagnant de la catégorie « Vie aquatique », Alex Côté, nous a offert un aperçu fascinant du monde caché de l'eau douce avec sa photo atmosphérique d'un poussin de grand harle plongeant dans le lac Memphrémagog, au Québec.

Alors que les incendies de forêt ont une fois de plus fait la une des journaux cet été, Jillian A. Brown , lauréate de la catégorie « Flore et champignons », a capturé la beauté mortelle d'un incendie près de Squamish , en Colombie-Britannique, alors que les flammes consumaient la mousse sur une falaise.

, lauréate de la catégorie « Flore et champignons », a capturé la beauté mortelle d'un incendie près de , en Colombie-Britannique, alors que les flammes consumaient la mousse sur une falaise. La gagnante dans la catégorie « Les choses qui volent », Leslie Poulson , a impressionné les juges avec une photo macro d'une libellule à ailes étalées du nord recouverte de gouttelettes de rosée matinale.

Le travail d'un photographe s'est démarqué parmi toutes les candidatures.

Le Photographe canadien de la faune de l'année 2025 est Maxime Légaré-Vézina, de Québec, qui entame maintenant un mandat de deux ans à titre de photographe résident émergent Audain pour Canadian Geographic. Grâce au généreux soutien de la Fondation Audain, dont la mission de conservation de la faune sauvage est centrée en Colombie-Britannique, M. Légaré-Vézina aura l'occasion de réaliser des reportages pour Canadian Geographic en Colombie-Britannique et de participer à des événements visant à promouvoir la narration visuelle.

Il y a trois ans, M. Légaré-Vézina, âgé de 36 ans, a quitté son emploi stable dans le secteur bancaire pour se consacrer à la photographie à temps plein. « Jusqu'à présent, tout va bien. Je ne suis pas encore en faillite ! », plaisante-t-il. Depuis, il se consacre à l'observation de la faune, à l'étude du comportement animal et à l'acquisition de la patience nécessaire pour capturer des moments de contact visuel intense avec différentes espèces. Être nommé premier photographe en résidence Audain est à la fois un honneur et une occasion de poursuivre ses explorations, dit-il.

« Il y a tellement d'endroits au Canada que je veux photographier. Ma passion est toujours là : voyager, découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles espèces et vivre cette vie d'aventure. »

Les photos gagnantes seront publiées dans le numéro de novembre/décembre du magazine Canadian Geographic, disponible en kiosque à partir du 15 octobre.

À propos du Can Geo Photo Club

Canadian Geographic recherche et encourage activement les talents photographiques canadiens par le biais de son Photo Club, une communauté gratuite de 15 000 photographes amateurs et professionnels. Le Club organise deux concours par an.

Photographe animalier canadien de l'année 2025 - liste complète des lauréats Photographe canadien de la faune de l'année Maxime Légaré-Vézina, Québec

Vie terrestre

Gagnant : Jean-Simon Bégin, Québec

Finaliste : Reece Buruma, Petrolia, Ontario

Vie aquatique

Gagnant : Alex Côté, Magog, Québec

Finaliste : Maxwel Hohn, Courtenay, C.-B.

Flore et champignons

Gagnante : Jillian A. Brown, Squamish, C.-B.

Finaliste : Haolun Tian, Kingston, Ontario

Les choses qui ont des ailes

Gagnante : Leslie Poulson, Bralorne, C.-B.

Finaliste : Trevor Lowthers, Dartmouth, N.-É.

À PROPOS DE CANADIAN GEOGRAPHIC -- Raconter l'histoire du Canada

Publié par la Société géographique royale du Canada, le magazine Canadian Geographic est le magazine payant le plus vendu au Canada, avec 4,4 millions de lecteurs chaque mois. La tradition de raconter l'histoire du Canada a débuté en 1930 avec la première édition de ce qui est devenu Canadian Geographic. Chaque numéro est un voyage de découverte et d'exploration qui présente les dernières nouvelles en matière de science, d'environnement, de voyages et d'histoires humaines et culturelles de partout au pays.

Soutenu par ses lecteurs, Canadian Geographic est publié six fois par an et est complété par un site web très attrayant et une série de suppléments dynamiques.

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook.com/CanadianGeographic

Instagram : @cangeo

SOURCE Royal Canadian Geographical Society

Pour plus d'informations ou pour organiser des entrevues, veuillez contacter Rosemary Thompson: [email protected]