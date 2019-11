L'explorateur Bernard Voyer lance le programme « Objectif zéro carbone » de la Fondation LOJIQ

MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'explorateur et conférencier Bernard Voyer a officiellement lancé le programme « Objectif zéro carbone » de la Fondation LOJIQ devant près de 400 convives réunis mercredi soir à l'Olympia de Montréal. Cet évènement s'est déroulé dans le cadre de la soirée anniversaire visant à célébrer les 35 ans d'amitié et de mobilité jeunesse entre le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles organisée par LOJIQ - Les Offices jeunesses internationaux du Québec. En tant qu'ancien participant aux programmes de LOJIQ et ambassadeur du programme « Objectif zéro carbone », Bernard Voyer a présenté cette initiative qui entend réduire de manière concrète l'impact environnemental des projets de mobilité jeunesse.

Faire sa part pour la planète avec l'Objectif zéro carbone

LOJIQ permet à plus de 5 000 jeunes Québécois de vivre chaque année des expériences de mobilité au Québec, dans les provinces canadiennes et dans plus de 100 pays à l'international. Le programme « Objectif zéro carbone » offre l'opportunité d'agir et de compenser, de manière totale ou partielle, les émissions de carbone générées dans le cadre de la réalisation de ces projets de mobilité. Depuis la mise en œuvre de la mesure par la Fondation LOJIQ en juillet dernier, un participant sur deux a contribué par un don volontaire. À ce jour, 22 000 $ ont déjà été récoltés. Les dons amassés dans le cadre de cette initiative seront intégralement reversés à des projets verts liés à la lutte contre les changements climatiques et au reboisement des territoires par la constitution de nouvelles forêts.

Citations

« Les participants de LOJIQ et moi partageons la même passion : découvrir le monde! Ils sont nos acteurs du changement et forment une équipe des plus efficaces où chacun de leurs gestes s'inscrit dans la trace de la réussite. Je tiens à les accompagner personnellement dans cette époustouflante et merveilleuse aventure qu'est le programme « Objectif zéro carbone » de la Fondation LOJIQ. »

Bernard Voyer, ambassadeur du programme « Objectif zéro carbone »

« Notre ambition est de réduire au minimum l'impact environnemental des projets soutenus par LOJIQ avec l'aide des jeunes participants et de nos partenaires, dont Arbre Évolution avec qui nous prévoyons débuter la plantation de 1 000 arbres au printemps 2020 ».

Diane Hamel, présidente du conseil d'administration de la Fondation LOJIQ

À propos de la Fondation LOJIQ

La Fondation LOJIQ encourage la réalisation d'expériences positives dans les parcours des jeunes. Elle participe à la diversification des financements de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec Monde pour la jeunesse (OQMJ) et anime le vaste réseau des anciens participants de LOJIQ. Sa campagne de financement « Ensemble ouvrons-leur le monde » porte notamment sur le cofinancement du programme Québec Volontaire appuyé par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021.

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 Québécoises et Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice à l'international, au Québec et dans les provinces canadiennes. LOJIQ contribue également à accueillir près de 3 000 jeunes adultes étrangers au Québec. LOJIQ relève de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

