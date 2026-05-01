Le luxe en bord de plage rencontre la passion de l'événement sportif le plus célébré au monde grâce à l'expérience More InclusiveMC

RIVIERA MAYA, Mexique, le 1er mai 2026 /CNW/ - Cet été, Lomas Hospitality invite les voyageurs à vivre l'excitation du tournoi de football le plus attendu au monde comme jamais auparavant. Grâce à son concept exclusif More InclusiveMC, El Dorado Resorts présente « The Stage to Live the World Cup », une expérience immersive et multisensorielle qui réunit des matchs en direct, une gastronomie organisée, des divertissements et des aventures axées sur la destination dans les Caraïbes mexicaines.

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Offerte pour les séjours du 11 juin au 19 juillet 2026, cette expérience d'une durée limitée transforme chaque centre de villégiature en un lieu de rassemblement dynamique où les invités peuvent célébrer chaque match dans un cadre défini par le luxe, la culture et les liens en bord de mer.

Plus que regarder - « Une expérience immersive de la Coupe du monde »

Au cœur de l'expérience se trouve El Dorado Royale, qui sert de carrefour principal où la station est réinventée dans un environnement immersif inspiré des stades. Les clients peuvent profiter de :

la diffusion de matchs en direct dans un contexte social dynamique

de zones interactives conçues pour la connexion et le divertissement

de kiosques culinaires thématiques et de mixologie inspirées des saveurs mondiales

de la musique en direct, d'une programmation culturelle et de célébrations nocturnes

Dans tous les établissements participants, l'énergie du tournoi prend vie grâce à une programmation organisée qui allie l'excitation du sport à l'essence d'une escapade dans les Caraïbes.

Vivez pleinement l'expérience avec More InclusiveMC

Au-delà des matchs, le concept More InclusiveMC prolonge l'expérience bien au-delà du complexe, permettant aux clients d'explorer la destination tout en restant immergés dans le moment présent.

Inclus dans chaque séjour :

transport aller-retour en commun depuis l'aéroport international de Cancún

Accès à des expériences exclusives :

Plage de Maroma

Rancho Bonanza

Aqua Nick™ Water Park (une entrée pour les séjours de 3 nuits ou plus)

Parc naturel Aktun Chen

Activités quotidiennes culturelles, de bien-être et de divertissement

Concerts et soirées thématiques tout au long du séjour

Détails de l'offre

Dates de voyage du 11 juin au 19 juillet 2026 pour tous les clients de Lomas Hospitality. Avec El Dorado Royale comme plaque tournante principale, des projections de matchs en direct et des activités spéciales auront lieu dans tous les établissements.

La programmation et les expériences peuvent varier d'un hôtel à l'autre, sous réserve de disponibilité.

À propos de Lomas Hospitality

Lomas Hospitality est la division hôtelière de Grupo Lomas, qui se consacre exclusivement à l'exploitation et à la gestion d'expériences hôtelières haut de gamme dans les Caraïbes mexicaines. Avec plus de quatre décennies d'expertise en tourisme, Lomas Hospitality supervise un portefeuille de marques primées, dont El Dorado Resorts (El Dorado Maroma, El Dorado Royale, El Dorado Casitas Royale, El Dorado Seaside Palms et El Dorado Seaside Suites), Generations Riviera Maya, Palafitos Overwater Bungalows et Hidden Beach Au Naturel Resort.

Avec une vision commerciale affirmée, Lomas Hospitality développe des projets touristiques qui équilibrent croissance, impact positif et responsabilité environnementale, créant le concept More Inclusive®, un modèle qui va au-delà du tout-inclus traditionnel en intégrant des expériences gastronomiques, de bien-être, de nature, de loisirs et de transport conçues pour enrichir chaque séjour.

En tant que membre d'un groupe de tourisme appartenant fièrement au Mexique, Lomas Hospitality continue d'élever la réputation des Caraïbes mexicaines en tant que destination de classe mondiale, offrant des expériences organisées qui incarnent la chaleur, la culture et l'esprit du Mexique.

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SOURCE Lomas Hospitality

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