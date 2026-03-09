Journée internationale des femmes

RIVIERA MAYA, Mexique, 9 mars 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, nous célébrons les femmes dont le leadership visionnaire crée un impact durable. María Dolores López Lira e Hinojo est l'une des entrepreneures touristiques les plus influentes du Mexique, une fondatrice qui a été pionnière dans les destinations intégrées et a renforcé le profil du pays dans l'hôtellerie mondiale.

Aux côtés de son mari, José Luis Martínez Alday, elle a lancé Lomas Travel en 1981 avec seulement une poignée de véhicules et dispose aujourd'hui d'une flotte de plus de 200 véhicules, proposant des transferts fluides vers l'aéroport, des visites guidées et des services de mobilité complets dans un cadre de sécurité robuste qui dessert tous les centres de son portefeuille.

Au fur et à mesure que sa vision s'élargissait, elle a pris une décision stratégique déterminante : pour se séparer de la direction hôtelière externe et créer sa propre société d'exploitation indépendante, Lomas Hospitality. Cela lui a permis de renforcer l'identité de la marque, d'améliorer le contrôle opérationnel et de stimuler une croissance soutenue, positionnant Grupo Lomas comme un leader du tourisme entièrement intégré.

Lomas Hospitality exploite huit établissements dans des destinations distinctes, avec plus de 2 000 chambres et le soutien de plus de 5 000 familles.

Maroma | Riviera Maya

Hotel El Dorado Maroma

Hotel Palafitos Overwater Bungalows, les seuls bungalows sur pilotis des Caraïbes mexicaines

El Dorado | Riviera Maya

Hotel El Dorado Royale

Hotel El Dorado Casitas Royale

Hotel Generations Riviera Maya

Seaside | Riviera Maya

Hotel El Dorado Seaside Suites

Hotel El Dorado Seaside Palms

Hotel Hidden Beach Au Naturel Resort

Le portefeuille de Grupo Lomas comprend également Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya et El Cielo à Valle de Guadalupe, ainsi que des expériences telles que Aqua Nick Water Park, Maroma Beach et Rancho Bonanza.

Dans la région vinicole de la Basse-Californie, elle a étendu sa philosophie d'hospitalité pour créer une destination ancrée dans la viticulture, la gastronomie et le design inspiré du paysage.

Grâce à la Fundación Lomas, elle a soutenu l'éducation en offrant des bourses et en créant des opportunités.

María Dolores López Lira dirige avec indépendance, clarté stratégique et fierté nationale. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, son parcours reflète la force d'une femme qui a transformé la vision en destinations et les rêves en possibilités. Aujourd'hui, cet héritage évolue aux côtés de sa fille, Sammantha Frachey, vice-présidente exécutive du Grupo Lomas, dont le leadership dans les projets innovants et les partenariats stratégiques stimule la croissance et la diversification continues du groupe. Ensemble, deux femmes dirigent Grupo Lomas, unissant expérience et nouvelle vision, héritage et élan, façonnant l'avenir de l'hospitalité mexicaine avec détermination et passion.

