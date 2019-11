L'excellence de Fednav reconnue par deux prix de l'industrie

Ces deux récompenses mettent en lumière l'excellence de Fednav dans le secteur maritime, et ce, depuis plus de sept décennies. Avec un leadership constant dans la mise en œuvre des normes d'exploitation les plus strictes en matière de sécurité et d'efficacité de sa flotte, l'organisation vise également à réduire constamment son empreinte environnementale. Ce nouveau vaisseau, le Federal St Laurent , construit en 2019, a encore évolué sur le plan technologique afin d'améliorer son efficacité énergétique, toujours dans l'objectif ambitieux de réduire constamment ses émissions de gaz à effet de serre. Nommé en l'honneur du fleuve qui baigne la ville de son siège social, Montréal, le navire est le quatrième à porter le nom de Federal St Laurent . Ce nom représente le lien étroit qui existe entre la compagnie et le fleuve Saint-Laurent et sa communauté maritime.

En tant qu'important armateur et opérateur de terminal, Fednav s'est fait connaître comme étant l'un des meilleurs employeurs depuis près d'une décennie, mettant l'individu au premier plan, visant à diriger par son engagement commun envers l'excellence. C'est grâce à des partenariats durables que l'entreprise a pris de l'expansion, tout en maintenant sa fiabilité dans le transport maritime et en faisant preuve d'une performance et d'une intégrité inébranlable.

La direction de Fednav est honorée d'avoir été sélectionnée pour ces distinctions et remercie l'International Bulk Journal pour la mise sur pied de cet événement prestigieux. L'organisation souhaite à son tour remercier ses gestionnaires, ses partenaires, ses clients et ses fournisseurs, car sans leur contribution et leur soutien, rien de tout cela ne serait possible.

Fednav est une compagnie maritime privée et le plus important groupe international de transport de vrac au Canada. La société exploite une flotte d'environ 125 vraquiers dont 65 appartiennent à celle-ci, maintient des bureaux commerciaux à Anvers, Charlotte, Hambourg, Rio de Janeiro, Singapour et Tokyo, et exploite 11 terminaux en Amérique du Nord sous le nom de FMT.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter www.fednav.com

SOURCE Fednav limitée

Renseignements: Suzanne Bleau-Myrand, Directrice principale, Marketing, 514.878.6510, marketing@fednav.com, www.fednav.com

Related Links

www.fednav.com