L'événement « Walking Davos » attire des multinationales à Hainan

HAIKOU, Chine, 21 février 2023 /CNW/ - Un reportage du Hainan International Media Center (HIMC) :

Le 18 février, l'étape finale de trois jours à Hainan de l'événement « Walking Davos » s'est terminée à Sanya, dans la province de Hainan, au sud de la Chine.

La réunion de promotion du port de libre-échange de Hainan qui a eu lieu à Haikou pendant l’événement « Walking Davos » le 16 février. (Photo / Li Hao) (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC)) Des représentants de multinationales visitent la salle d’exposition de la zone de développement économique du Yangpu lors de l’événement « Walking Davos » le 17 février. (Photo / Li Hao) (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

Près de 30 représentants de haut niveau de Nestlé, Samsung, HSBC, Marriott International, Siemens Energy et d'autres multinationales bien connues ont été invités à prendre le pouls du développement du port de libre-échange de Hainan lors de visites dans des parcs industriels clés à Haikou, Sanya, Qionghai et Danzhou.

Chen Liming, président du Forum économique mondial de la Chine élargie, a déclaré lors de la réunion de promotion des politiques du port de libre-échange qu'au-delà de ses paysages charmants et de ses conditions climatiques exceptionnelles, Hainan possède également des avantages uniques sous forme de politiques en matière de port de libre-échange. « En fait, les entreprises financées par l'étranger ont porté une attention particulière au développement du port de libre-échange, en particulier à ses politiques préférentielles et à ses perspectives industrielles », a déclaré M. Chen.

Après avoir mené des sondages dans la nouvelle zone de Jiangdong et la zone nationale de développement industriel de haute technologie à Haikou, la zone pilote de tourisme médical international Boao Lecheng à Qionghai, le Central Business District et la Yazhou Bay Science and Technology City à Sanya, et la zone de développement économique du Yangpu, de nombreux représentants envisageaient déjà sérieusement une expansion substantielle du marché Hainan et profitaient des perspectives du port de libre-échange.

Charles Shi Zhenchun, directeur général du Universal Theme Park & Resort (Chine), a été impressionné par les politiques préférentielles du port de libre-échange : « Les politiques de zéro tarif du port de libre-échange sur l'importation de matériel de production et de matières premières, ainsi que le plafond de 15 % de l'impôt sur le revenu des particuliers pour le personnel ayant des compétences de pointe et dont on a un urgent besoin, sont un énorme aimant pour les investissements étrangers. »

Selon Zhang Tiangui, premier vice-président de Siemens China, l'aménagement de l'industrie de fabrication d'équipements intelligents de Yangpu est un grand attrait pour l'entreprise, qui se consacre à fournir des services et du matériel au secteur de l'électricité à l'échelle mondiale. M. Zhang a ajouté que son entreprise envisagerait d'établir une base à Yangpu pour desservir les marchés de la Chine continentale et de l'Asie du Sud-Est.

L'environnement commercial de Yangpu a également attiré l'attention de Zhou Hongwei, vice-président du Dech Holdings Group, une société de commerce international établie à Wuhan. M. Zhou a déclaré que son entreprise explorerait d'autres possibilités de coopération avec Yangpu.

Les sondages dans le cadre du « Walking Davos » et les réunions d'échanges entre gouvernements et entreprises, initiées par la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) et le Forum économique mondial en 2020, ont eu lieu à Zhejiang, Liaoning, Tianjin, Beijing, et dans d'autres endroits en Chine ces dernières années, et ont fourni une plateforme d'échanges et de coopération entre les gouvernements locaux et les entreprises internationales.

Organisé à Hainan, qui est en voie de devenir la plus grande zone de libre-échange au monde d'ici le milieu du siècle, l'événement « Walking Davos » de cette année a offert aux investisseurs étrangers un aperçu plus prometteur du port de libre-échange et une occasion de partager ses perspectives.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2005960/The_Hainan_FTP_promotion_meeting_held_Haikou_Walking_Davos_event.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2005961/Representatives_multinational_companies_visit_exhibition_hall_Yangpu_Economic_Development_Zone.jpg

SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Shumin Chen, [email protected]