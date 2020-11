MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les restrictions en lien avec la COVID-19 pourraient empêcher le Père Noël de rencontrer les enfants cette année, mais rien ne pourra arrêter le Noël pour tous de Mission Bon Accueil, l'une des plus importantes distribution de jouets au Québec. Tous les lundis, jusqu'au 14 décembre, le personnel et les bénévoles de la Mission offriront aux parents qui visitent le Marché Bon Accueil, l'épicerie gratuite de Mission Bon Accueil, des jouets spécialement sélectionnés selon l'âge de leurs enfants.

« En cette année de pandémie nous avions le cœur brisé à l'idée de devoir changer notre traditionnel événement des Fêtes qui est si apprécié des familles, explique Sam Watts, le président-directeur général de Mission Bon Accueil. Mais nous avons la chance de pouvoir compter sur de généreux partenaires et bénévoles qui nous ont aidés à rassembler plus de 7 000 jouets pour les familles les plus touchées par cette crise. Lors des prochaines semaines, les clients qui se procurent des aliments gratuits à l'épicerie ou qui récupèrent leur repas spécial de Noël, pourront également ramener des jouets à la maison pour leurs enfants. »

Un merci tout particulier va à tous les donateurs pour leurs généreuses contributions cette année. La mission est aussi choyée de pouvoir compter sur une armée de lutins bénévoles venant d'organisations comme Aldo, ISN Software, la Maison de la culture Marie-Uguay, HPE Montréal, Baker Tilly Montréal, la CIBC et la Bibliothèque du Sud-Ouest, qui ont emballé les jouets et qui contribueront à la distribution des cadeaux lors des trois prochaines semaines.

« Faire du bénévolat lors de l'événement Noël pour tous de Mission Bon Accueil est un excellent moyen pour notre équipe de se réunir en toute sécurité et de contribuer à apporter de la joie aux familles, explique Erica du Groupe Aldo. Avec tout ce qui s'est passé cette année, nous sommes heureux de contribuer à envoyer un peu de magie des Fêtes dans les maisons de ces enfants. »

Les familles qui reçoivent des cadeaux lors de cet événement sont des clients de Mission Bon Accueil qui sont aidés par de multiples services comme le Marché Bon Accueil et Cœur à Sœur.

« Cet événement fait partie intégrante de notre récente campagne Montréal Aide Montréal et est un excellent exemple de comment les Montréalais peuvent se rassembler pour AIDER d'autres Montréalais en ces temps particulièrement difficiles, ajoute M. Watts. C'est de l'entraide communautaire à son meilleur et nous sommes reconnaissants d'en faire partie. »

Pour soutenir Mission Bon Accueil, les Montréalais sont invités à faire un don à la campagne de financement Montréal Aide Montréal, en visitant missionbonaccueil.com ou montrealaidemontreal.com.

À propos de Mission Bon Accueil

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est la plus grande porte d'entrée pour aider les Montréalais dans le besoin. Nous donnons de l'espoir grâce à des actions concrètes et des solutions efficaces pour aider les personnes en situation d'itinérance à se trouver un logement permanent et pour soutenir les jeunes mères célibataires et les jeunes vivant dans la précarité. En préparant et servant 4 700 repas chaque semaine et en fournissant à plus de 3 000 familles des aliments sains et nutritifs gratuits dans ses deux Marché Bon Accueil, Mission Bon Accueil offre le plus grand programme de sécurité alimentaire direct au public au Québec.

