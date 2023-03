Annonce des résultats de l'évaluation indépendante du Service de conciliation en assurance de dommages

TORONTO, le 21 mars 2023 /CNW/ - Nous avons le plaisir d'annoncer que le Rapport d'évaluation indépendante du Service de conciliation en assurance de dommages (SCAD) est maintenant disponible.

Les résultats indiquent que le SCAD s'est en tous points conformé à l'ensemble des sept lignes directrices prescrites :

Indépendance Accessibilité Étendue des services Équité Méthodes et réparations Reddition des comptes et transparence Évaluation par un tiers

« Les résultats de notre évaluation indépendante montrent que nous nous acquittons avec succès de notre mandat, qui consiste à offrir une aide indépendante aux consommateurs de tout le Canada pour régler leurs différends en matière d'assurance », déclare April Schulze, directrice générale du SCAD. « Nous sommes très fiers de la confiance que nous ont témoignée plus de 56 000 Canadiens pour résoudre leurs plaintes en assurance au cours de ces 20 dernières années, et nous nous réjouissons que l'évaluation indépendante reconnaisse tout le mérite du travail que nous accomplissons en soutien au secteur de l'assurance. Le SCAD prend à cœur l'amélioration continue de ses services aux consommateurs canadiens. Les rétroactions sont toujours les bienvenues, et permettent de garantir l'accessibilité et la pertinence de nos services. »

Tous les cinq ans, le conseil d'administration du SCAD nomme un évaluateur tiers indépendant chargé de procéder à un examen de notre gouvernance et de nos activités. Cette dernière évaluation indépendante, la quatrième dont le SCAD a fait l'objet, a été réalisée par Andrew Poprawa et Georges Dessaulles.

Alors que les événements climatiques imprévisibles et les conditions météorologiques extrêmes se multiplient et que les réclamations d'assurance se complexifient, un service de conciliation indépendant et impartial en matière d'assurance habitation, automobile et commerciale demeure une ressource vitale pour les Canadiens. Le SCAD engage des efforts d'amélioration continus afin de toujours mieux servir les consommateurs. Récemment, le SCAD a effectué une refonte complète de son site Web, mis en ligne un nouveau portail d'information sur les catastrophes naturelles et lancé un bulletin trimestriel pour tenir le public au fait des actualités.

Le SCAD a été créé en 2002 par une loi fédérale visant à offrir aux consommateurs une ressource indépendante de règlement de différends.

Pour accéder au Rapport d'évaluation indépendante, cliquez ici.

Au sujet du Service de conciliation en assurance de dommages

Le Service de conciliation en assurance de dommage (SCAD) est un organisme indépendant créé en 2002 dans le seul but d'aider les consommateurs canadiens à résoudre les différends qui les opposent à leur compagnie d'assurance résidentielle, automobile ou commerciale. Notre objectif est de mettre à contribution notre vaste expérience et notre connaissance de l'industrie afin de trouver des compromis équitables entre les consommateurs et leurs fournisseurs d'assurance. Tout consommateur canadien titulaire d'une police d'assurance habitation, automobile ou commerciale qui est aux prises avec un problème ou un différend concernant un assureur membre du SCAD peut enclencher le processus de résolution en nous communiquant le détail de sa plainte. Les services du SCAD sont offerts gratuitement, en français et en anglais. Les dossiers traités par le SCAD se rapportent généralement aux demandes de règlement de sinistre, à l'interprétation de la couverture d'assurance et à la gestion des polices d'assurance.

