L'ÉTS poursuit son initiative pour encourager la relève féminine à prendre sa place en sciences

L'initiative s'inscrit dans une série d'activités qui aura lieu en format hybride les 21 et 22 octobre prochains. Elle propose différentes conférences inspirantes pour la relève, notamment celle de l'ingénieure Farah Alibay qui s'est démarquée pour son travail sur le projet de l'astromobile Persévérance. À la suite de ces deux journées, un programme de mentorat unique sera déployé sur plusieurs mois auprès de jeunes femmes entre 15 et 19 ans.

« L'événement G-CHANGE m'a fait repenser la place des femmes en sciences et j'ai réalisé que le manque de diversité dans des programmes tels que l'ingénierie était plus grand que je le croyais. Ayant toujours eu un désir de combattre l'inégalité et une passion pour les sciences, j'ai décidé de combiner ces envies et de m'inscrire à l'ÉTS », affirme Léa Marcil, participante de G-CHANGE 2020.

Bien que l'événement vise à intéresser la relève féminine, l'ÉTS accueillera des participants et des participantes ayant à cœur la cause de l'égalité des genres dans les STIM. Pour cette deuxième édition, G-CHANGE a décidé de faire les choses autrement en mettant de l'avant uniquement des modèles féminins .

Pour vous inscrire à G-CHANGE ou pour consulter la programmation 2021, visitez la page https://gchange.etsmtl.ca/.

À propos de l'ÉTS



L'ÉTS rassemble le quart de tous les étudiants de baccalauréat en génie au Québec, ce qui la classe au premier rang des établissements universitaires qui offrent cette formation de premier cycle. Au Canada, elle se situe parmi les cinq plus grandes écoles ou facultés de génie.

