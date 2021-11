L'ÉTS, la plus grande école de génie au Québec, salue les ambitions historiques du gouvernement pour le génie et les TI

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À titre de plus grande école de génie au Québec, l'École de technologie supérieure (ÉTS), qui compte poursuivre de manière très importante sa croissance dans les prochaines années, salue un effort financier historique du gouvernement du Québec pour contrer la pénurie de main-d'œuvre en génie et en technologie de l'information.

Financement du génie

En finançant 500 nouveaux postes de professeur(e)s en génie et en TI d'ici 2025-2026, le gouvernement fait la démonstration de la nécessité, non seulement d'une augmentation importante de la diplomation dans les domaines technologiques au Québec, mais plus encore, d'une croissance économique du Québec axée sur l'innovation et la technologie pour répondre aux défis de la société.

« Plus que jamais, les technologies et l'innovation sont appelées à jouer un rôle primordial. L'ÉTS répond présente aux ambitions gouvernementales de combler la pénurie de main-d'œuvre en entreprise. Au cours des dix prochaines années, l'École souhaite augmenter de façon significative son nombre de diplômé(e)s. L'investissement du gouvernement est un encouragement concret à poursuivre notre engagement et nos ambitions pour le Québec », a déclaré François Gagnon, directeur général de l'ÉTS.

Plusieurs impacts positifs pour l'ÉTS et ses nombreux partenaires industriels

Outre le financement substantiel pour l'accroissement du corps professoral, l'ÉTS constate que plusieurs éléments présentés dans la mise à jour économique du ministre Girard et son équipe auront des impacts positifs pour l'ÉTS et ses partenaires. Que ce soit dans le domaine de la construction, de la productivité des entreprises, des stages en entreprise ou encore par la création de zones d'innovation pour accroître la productivité technologique du Québec, le gouvernement ne laisse rien au hasard pour assurer la croissance socioéconomique du Québec.

À propos de l'ÉTS

L'École de technologie supérieure est l'une des 10 constituantes de l'Université du Québec. Elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovatrice, le développement de nouvelles technologies et leur aptitude à transférer leurs connaissances en entreprise. Près de 1 ingénieur sur 4 au Québec obtient son diplôme de l'ÉTS, qui compte 11 000 étudiants, dont 2 650 aux cycles supérieurs. Spécialisée dans la formation appliquée et la recherche en génie, elle entretient un partenariat unique avec le milieu des affaires et l'industrie. Pour en savoir plus, visitez : etsmtl.ca .

