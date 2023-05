« FORCE EST DE CONSTATER QUE LA QUALITÉ DE LA FORMATION DES UNIVERSITÉS DU QUÉBEC EN

MONTRÉAL, le 5 mai 2023 /CNW/ - Les étudiant.es de l'École de technologie supérieure (ÉTS), de l'École NAD-UQAC et de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ont remporté jeudi soir la plus haute distinction de la 13e édition du Concours universitaire Ubisoft en se démarquant dans la catégorie « Meilleur prototype de jeu » pour Soul Shaper, assorti d'une bourse de 8 000 $. Plusieurs autres universités ont également remporté des prix dans neuf catégories. Un total de 22 000$ en bourses a été remis cette année.

Les gagnants de la 13e édition du Concours Universitaire Ubisoft - l’École de technologie supérieure (ÉTS) en collaboration avec l’École NAD-UQAC et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) (Groupe CNW/Ubisoft Montréal)

Plus de 150 étudiant.es ont travaillé en équipe pendant 10 semaines afin de créer des prototypes de jeu sur le thème Arcade. Les 19 équipes, avec le soutien de 39 mentor.es des studios d'Ubisoft à Montréal, Québec, Saguenay et Sherbrooke devaient retenir l'attention d'un jury, présidé par Chadi Lebbos, Vice-président Intelligence de Production chez Ubisoft :

« Force est de constater que la qualité de la formation des universités du Québec en jeu vidéo se classe aujourd'hui dans les meilleures au monde. Le savoir-faire québécois est entre de bonnes mains avec la relève qui se forme actuellement. Félicitations à toutes les équipes pour leur travail exceptionnel. » -Chadi Lebbos

Ubisoft s'engage également à offrir des stages et des emplois à un minimum de 10 participant.es qui se seront démarqué.es pendant la compétition. Lors de la dernière édition, une trentaine de participant.es ont été embauché.es dans les studios québécois.

Liste complète des gagnants :

PRIX ET BOURSES 2023 Prototype gagnant Présenté par En collaboration avec Meilleur prototype 8 000 $ Soul Shaper École de Technologie

Supérieure (ÉTS) École NAD-UQAC +

Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue

(UQAT) Meilleur design de jeu 2 000 $ Nuclear Rollout Université du Québec

en Abitibi-

Témiscamingue

(UQAT) École NAD-UQAC +

Polytechnique Montréal Meilleures direction et

réalisation artistiques 2 000 $ After School Université du Québec

à Chicoutimi (UQAC) - Meilleurs défi et innovation

techniques 2 000 $ Arcade Rush Université du Québec

en Abitibi-

Témiscamingue

(UQAT) Université deMontréal

(UdeM) Meilleures créativité et

intégration du thème 2 000 $ Soul Shaper École de Technologie

Supérieure (ÉTS) École NAD-UQAC +

Université du Québec

en Abitibi-

Témiscamingue

(UQAT) Meilleure qualité des "3C"

(caméra, personnages, commandes) 2 000 $ Nuclear Rollout Université du Québec

en Abitibi-

Témiscamingue (UQAT) École NAD-UQAC +

Polytechnique Montréal Meilleure expérience utilisateur 2 000 $ High Maintenance Champlain College of

Vermont - Campus Montréal - Prix spécial du jury 2 000 $ Feline Fortress Université McGill Université du Québec à

Chicoutimi (UQAC) +

Université du Québec

en Abitibi-

Témiscamingue (UQAT) Prix du public Neon Racer Polytechnique

Montréal École NAD-UQAC +

Université Concordia +

Université du Québec

en Abitibi-

Témiscamingue



Le Concours universitaire est l'une des nombreuses initiatives du programme Ubisoft Éducation visant à préparer la relève québécoise aux métiers du futur. En 13 éditions, 208 prototypes de jeux ont été développés par 1658 étudiant.es de partout au Québec. Soutenues par 445 employé.es, les équipes ont également reçu un total de 176 000$ en bourses. Près de 300 personnes ont été recrutées parmi les découvertes du Concours.

Universités participantes à l'édition 2023:

Champlain College of Vermont (Campus Montréal) École de Technologie Supérieure (ÉTS) École NAD-UQAC Polytechnique Montréal Université Concordia Université Laval Université McGill Université de Montréal Université du Québec à Montréal (UQAM) Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) Université de Sherbrooke

SOURCE Ubisoft Montréal

Renseignements: Antoine Leduc-Labelle, Chef Relations Publiques, Ubisoft Montréal, [email protected]