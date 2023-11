L'ÉTS et le Groupe T-Rize lancent une chaire de recherche industrielle sur les technologies de chaînes de blocs

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) et le Groupe T-Rize annoncent aujourd'hui la création de la Chaire de recherche industrielle T-Rize en technologies de registres distribués à chaînes de blocs. Cette initiative pionnière est dirigée par le professeur Kaiwen Zhang, reconnu pour son expertise dans le domaine des systèmes distribués et des technologies de l'information.

Cette chaire de recherche vise à repousser les frontières traditionnelles de l'utilisation des chaînes de blocs, allant au-delà des secteurs de la cryptomonnaie et des NFTs, pour explorer des applications dans de nouveaux domaines. L'objectif est de relever les défis techniques inhérents à la démocratisation et à l'adaptation des technologies de chaînes de blocs, en développant des solutions moins consommatrices d'énergie, tout en améliorant leur flexibilité, interopérabilité et sécurité.

À propos du Professeur Kaiwen Zhang

Professeur agrégé à l'ÉTS, Kaiwen Zhang détient un parcours académique impressionnant, incluant un baccalauréat et une maîtrise de l'Université McGill ainsi qu'un doctorat de l'Université de Toronto. Boursier Alexander von Humboldt à l'Université technique de Munich de 2015 à 2017, il est également membre influent du Middleware Systems Research Group. Ses travaux de recherche, principalement concentrés sur les chaînes de blocs, ont été publiés dans d'éminentes conférences internationales.

Une alliance stratégique avec le Groupe T-RIZE

Madani Boukalba, PDG du Groupe T-RIZE, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat : « Pour le Groupe T-Rize, cette alliance stratégique avec l'ÉTS représente un engagement renouvelé envers l'innovation et l'éducation. Elle marque l'aube d'une ère inédite en matière de recherche et développement au Canada, dans le domaine des chaînes de blocs et de l'intelligence artificielle appliquée aux registres distribués. »

À propos du Groupe T-RIZE

Le Groupe T-RIZE, fondé en 2022 par des experts du secteur institutionnel québécois, se consacre à résoudre des enjeux sociétaux via des solutions de financement innovantes. Avec sa plateforme de numérisation d'actifs en instance de brevet, le groupe facilite la transition d'actifs tangibles vers le numérique et promeut le développement économique et social au Québec et au Canada.

Pour plus d'informations sur le Groupe T-RIZE, visitez https://www.t-rize.io/fr.

SOURCE T-RIZE Group

Renseignements: Pour toute demande de presse, veuillez contacter : Madani Boukalba, Président, Directeur Général, 1 (800) 617-0366 poste 700, [email protected]