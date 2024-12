T-RIZE Group : Une solution innovante pour répondre à la crise du logement au Québec en simplifiant l'accès aux capitaux internationaux pour les promoteurs immobiliers

MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Face à la crise du logement qui touche actuellement le Québec, T-RIZE Group lance une plateforme de financement révolutionnaire destinée à aider les promoteurs immobiliers québécois à accéder plus facilement aux capitaux internationaux. Cette initiative permettra de propulser des projets de grande envergure, d'augmenter significativement l'offre de logements locatifs et de contribuer à la résolution de la pénurie de logements dans la province.

Nouvelle solution pour financer la construction (Groupe CNW/T-RIZE Group)

T-RIZE Group a récemment conclu une entente de principe pour le Projet Champfleury, un développement de 430 millions de dollars à Laval, en partenariat avec Développement Champfleury. Ce projet pourrait offrir jusqu'à 960 nouveaux logements locatifs et s'ajoute au portefeuille d'accords internationaux de T-RIZE, représentant plus de 2,8 milliards de dollars canadiens en valeur projetée.

Cette annonce marque un tournant pour le Québec, car elle ouvre une nouvelle voie d'accès au financement international pour les projets immobiliers locaux, tout en favorisant l'intégration des meilleures pratiques environnementales.

Une solution concrète pour lutter contre la crise du logement

Alors que le Québec fait face à une pénurie aiguë de logements accessibles et abordables, T-RIZE Group apporte une réponse stratégique en facilitant l'accès aux fonds internationaux. Grâce à sa plateforme innovante, les promoteurs immobiliers québécois peuvent désormais diversifier leurs sources de financement, accéder à de nouveaux investisseurs internationaux et ainsi accélérer la réalisation de projets de grande envergure. Ce modèle pourrait transformer la manière dont les projets immobiliers sont financés et, ce faisant, augmenter l'offre de logements locatifs dans des délais plus courts.

« Le Projet Champfleury démontre concrètement comment notre plateforme soutient les promoteurs immobiliers d'ici, en leur offrant une passerelle vers des marchés internationaux tout en favorisant une approche responsable, » affirme Madani Boukalba, PDG de T-RIZE Group. « Grâce à notre collaboration avec la Chaire de Recherche à l'ÉTS et à l'intégration de crédits carbone tokenisés, nous contribuons à renforcer la réputation du Québec, tant sur le plan économique qu'environnemental. »

Un accès simplifié aux capitaux internationaux et à une gouvernance moderne

Grâce à la tokenisation des actifs immobiliers, à des partenariats stratégiques avec des distributeurs internationaux comme Texture Capital, et à une gouvernance juridique et fiscale renforcée par Ekitas, T-RIZE Group révolutionne le financement immobilier. Ces outils modernes permettent aux promoteurs québécois de simplifier les démarches et d'optimiser les conditions de financement, tout en respectant les plus hauts standards ESG. De plus, la plateforme T-RIZE donne aux promoteurs la possibilité d'évaluer la demande selon des critères mondiaux, d'accélérer les délais de mise en marché et de renforcer la durabilité de leurs projets.

Un impact social et environnemental

En plus de répondre à la demande croissante de logements, T-RIZE Group met l'accent sur la durabilité, la décarbonisation et l'adoption de crédits carbone tokenisés. Cette approche répond aux attentes des investisseurs, des autorités locales et des communautés québécoises, qui cherchent à concilier développement économique et respect des enjeux environnementaux.

À propos de T-RIZE Group

T-RIZE Group révolutionne le financement immobilier en combinant expertise financière, technologie de pointe et approche ESG. Sa plateforme de tokenisation facilite l'accès aux marchés internationaux, garantit la conformité réglementaire et intègre des stratégies durables. Forte de ses partenariats stratégiques et du soutien de la Chaire de recherche T-RIZE à l'ÉTS, l'entreprise contribue au rayonnement international du secteur immobilier québécois.

Coordonnées

Siège social : 2500-1155 René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3B 3X7, Canada

Bureau de Toronto : 130 King Street West, Exchange Tower, Suite 1900, Toronto (Ontario) M5X 1E3, Canada

SOURCE T-RIZE Group

Pour plus d'informations, visitez www.T-RIZE.io ou communiquez avec nous à [email protected].