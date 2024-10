L'ÉTS désormais représentée en France

MONTRÉAL, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Depuis le 14 mars, les festivités entourant le 50e anniversaire de l'École de technologie supérieure (ÉTS) se poursuivent et permettent de saluer l'impact de notre École et son rôle incontournable pour le développement technologique et économique du Québec et du Canada.

Dans la foulée, l'École a ouvert à la fin avril 2024 son bureau à Paris dans le but de cristalliser son engagement envers la France et de mettre en valeur l'importance des liens entre les deux territoires. Perrine Cezard, directrice du Bureau ÉTS France, est entrée en poste officiellement le 12 août dernier et élaborera au cours des prochains mois la feuille de route du bureau.

« Après plus d'un an de travail, je suis heureuse d'annoncer l'ouverture officielle du bureau de représentation de l'École de technologie supérieure à Paris. Sa mission sera de renforcer les liens naturels de notre université avec les partenaires académiques, de recherche, institutionnels, diplomatiques et privés de la France. Ce sera aussi l'occasion de saisir des opportunités de développement et de convergence particulièrement en matière de collaborations de recherche et d'innovations technologiques. Je suis très fière de pouvoir compter sur le leadership de Perrine Cezard à titre de directrice du Bureau ÉTS France. La grande aventure française se poursuit de manière encore plus engagée pour l'ETS. », a mentionné Annie Bouthillette, directrice exécutive des relations institutionnelles.

Le Bureau France de l'ÉTS aura également pour mandat de soutenir, entre autres, le rayonnement et la notoriété de l'institution via des conférences et événements, la veille d'appels à projets structurants ou de financement en recherche, l'identification de partenaires privés pour des stages étudiants et l'appui à la communauté des diplômés en France. Par la mise en place du Bureau France, l'École souhaite démontrer sa volonté de dynamiser les relations françaises en vue de partenariats durables dans le cadre de sa stratégie globale d'internationalisation.

Perrine Cezard, directrice du Bureau ÉTS France

Madame Cezard contribuera à développer et à renforcer la présence de l'ÉTS auprès des partenaires français et permettre à l'ÉTS de continuer son développement ambitieux.

Titulaire d'un Master en Management de l'ESC Clermont Business School, elle cumule près de 20 ans d'expérience dans le monde de l'enseignement supérieur. Jusqu'à tout récemment, elle occupait la fonction de directrice des relations et du développement international et auparavant chargée du développement international au sein de la Direction des relations et développement international à l'Institut Mines-Télécom Business School, école de commerce du groupe Institut Mines-Telecom. Avant cela, elle a travaillé à la promotion et au recrutement d'étudiants pour le programme Executive Education, MBA et EMBA à l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD), à Fontainebleau, en France.

Ayant vécu à Montréal et travaillé à l'ÉTS entre 2009 et 2015, elle a également occupé un poste d'agente de recherche au sein du Bureau du recrutement étudiant et de la coordination internationale et a ainsi contribué à bâtir des relations fortes entre les écoles des deux pays. Son expertise dans le milieu de l'enseignement supérieur français et québécois sera assurément un atout dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

L'ÉTS et la France, une relation privilégiée

Au cours des cinq dernières décennies, l'ÉTS a su créer de forts liens avec la France, notamment par des collaborations scientifiques fructueuses et le développement conjoint de modèles innovants de mobilité étudiante. Aujourd'hui, 15 % de notre communauté étudiante et plus de 40 % de nos étudiants internationaux sont originaire de la France et plus de 1 000 diplômés d'origine québécoise ou française contribuent au rayonnement du Québec et de notre université en France. De plus, 15 % de notre communauté professorale est diplômée d'institutions françaises et 20 % d'entre eux entretient des collaborations avec des partenaires en France, sans oublier des étudiantes et des étudiants de plus en plus nombreux chaque année à choisir la France pour un séjour de mobilité académique, de stage ou de recherche.

Partenariats internationaux

Au chapitre des partenariats internationaux avec la France, notons 70 ententes-cadres avec des institutions françaises et 65 écoles d'ingénieur pour des échanges étudiants et double-diplôme. L'ÉTS est également partenaire de 45 instituts universitaires en technologie (IUT) pour des passerelles BUT (bachelor universitaire de technologie) - formation d'ingénieur. De plus, un programme de master est délocalisé à l'ÉTS depuis 2018 avec une antenne permanente au Centech de l'École de design Nantes Atlantique, qui offre un programme innovant en alternance études et immersion en entrepreneuriat.

Enfin, l'ÉTS est engagée dans plusieurs projets et laboratoires internationaux avec des collaborateurs académiques et scientifiques québécois et français. Annuellement, plus de 120 co-publications sont produites avec des chercheuses et chercheurs français et quelque 105 projets de recherche internationaux sont menés avec des partenaires français.

