L'État québécois, où en sommes-nous? un ouvrage qui rend compte de la perception de la population à l'égard de l'État

QUÉBEC, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - C'est hier soir qu'avait lieu le lancement officiel de L'État québécois, où en sommes-nous? au campus de l'École nationale d'administration publique (ENAP) à Québec. Préparé sous la direction des professeurs Robert Bernier et Stéphane Paquin, cet ouvrage regroupe les écrits d'une trentaine d'experts, dont quinze de l'ENAP.

L'ouvrage fait le point sur cette entité complexe qu'est devenu « l'État québécois » à la suite des périodes de développement et de réformes qui ont marqué son évolution depuis les années 1950, moment où l'expression « État du Québec » est apparue sous la plume d'André Laurendeau.

Le contenu se découpe en cinq grands thèmes : administration publique, santé, économie et environnement, finances publiques et éducation. Les contributions de chacun des experts spécialisés dans un champ ou l'autre de ces thèmes amènent une fine analyse des enjeux qui les caractérisent aujourd'hui. En prime, le lecteur pourra découvrir tout au long du livre le résultat d'un sondage inédit réalisé auprès des Québécois afin de connaître leur perception sur les différentes questions traitées dans cet ouvrage.

« Cet ouvrage nous aura permis d'actualiser l'état de nos connaissances et la perception de la population à l'égard de l'État québécois en tant qu'acteur économique déterminant dans notre société en mouvement », soulignent les professeurs Robert Bernier et Stéphane Paquin, directeurs de l'ouvrage.

Lors du lancement, le directeur général de l'ENAP, Guy Laforest, a repris le message qu'il porte dans la préface du livre : « l'État québécois évolue dans un espace de dialogue, et l'ENAP, forte de ses 50 années de recherche et d'enseignement, participe pleinement à alimenter les réflexions et les analyses sur les défis et performances de l'État. L'initiative des professeurs Bernier et Paquin illustre parfaitement comment l'ENAP peut participer à cette quête de renforcement des capacités des fonctions publiques et du même coup, à la consolidation de l'identité québécoise. »

