L'état des lieux et la gestion des résidus ultimes - Les consultations des nations autochtones se poursuivent le 16 septembre 2021

QUÉBEC, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La commission mandatée pour enquêter sur L'état des lieux et la gestion des résidus ultimes complète ses consultations auprès des nations autochtones le 16 septembre prochain à 9 h. À cette occasion, elle échangera avec des représentants du Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James (CCEBJ), de la nation Crie et des Jamésiens sur la gestion des matières résiduelles sur leur territoire dans le but d'identifier les principaux problèmes et les enjeux auxquels ils font face et de trouver des solutions porteuses pour l'avenir. Cette journée consultative fait suite aux rencontres tenues en juin 2021 avec les nations Inuite et Naskapie.

Dans un esprit de coopération et de respect, cette consultation sera coprésidée par le président de la commission du BAPE, M. Joseph Zayed, et par la présidente du CCEBJ, Mme Melissa Saganash. Des représentants du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que de RECYC-QUÉBEC seront aussi présents pour répondre aux interrogations soulevées par les participants.

La participation à la rencontre du 16 septembre est réservée aux personnes qui auront été invitées par le CCEBJ. Le public pourra toutefois suivre l'événement qui sera diffusé sur le site Web du BAPE dans trois langues, soient le français, l'anglais et le crie à l'adresse www.bape.gouv.qc.ca.

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement qui pourraient avoir des répercussions sur leur milieu ou sur leur qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

