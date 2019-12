L'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés - Première partie de l'audience publique - Rappel

QUÉBEC, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), présidée par Joseph Zayed qui est accompagné par les commissaires Marie‑Hélène Gauthier et Pierre Magnan, poursuit ses travaux de la première partie de l'audience publique portant sur L'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés. Cette partie se tient du 4 au 12 décembre 2019 à Asbestos et à Thetford Mines telle que présentée dans le tableau ci-dessous.