L'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés - Le rapport du BAPE est maintenant public

QUÉBEC, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - À la demande du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) rend public aujourd'hui son rapport d'enquête et d'audience publique sur L'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés. Ce mandat d'enquête et d'audience publique a débuté le 25 novembre 2019. La commission d'enquête, chargée de l'examen du dossier, était formée de M. Joseph Zayed, président, ainsi que de Mme Marie-Hélène Gauthier et de M. Pierre Magnan, commissaires.