L'établissement possible au Canada de l'International Sustainability Standards Board (ISSB) bénéficie d'un fort appui, se réjouit CPA Canada

TORONTO, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) est heureuse d'être au nombre des organisations des secteurs privé et public, dont le gouvernement fédéral, qui souhaitent accueillir au Canada le siège mondial du nouveau conseil des normes internationales d'information sur la durabilité (International Sustainability Standards Board - ISSB). Cette initiative, chapeautée par les Champions canadiens des normes internationales d'information sur la durabilité, résulte d'un effort concerté pancanadien visant un objectif commun : l'établissement au Canada du siège du nouveau conseil.

Fort de l'appui des secteurs public et privé du pays, le gouvernement du Canada a adressé à l'IFRS Foundation une lettre présentant officiellement l'offre canadienne. Cette offre est le fruit de la collaboration, facilitée par CPA Canada, de nombreux acteurs : grandes caisses de retraite, institutions financières, autorités de réglementation des valeurs mobilières, organisme de premier plan des Premières Nations, cabinets comptables, assureurs et autres grandes sociétés canadiennes. Les six plus grandes municipalités du pays ainsi que de grandes organisations du milieu des affaires, du milieu universitaire et du domaine de la protection de l'environnement ont également donné leur appui au projet.

L'offre canadienne comprend des contributions financières qui permettront de soutenir la création et les activités du nouveau conseil si l'IFRS Foundation choisit d'en établir le siège au Canada.

« L'appui massif dont bénéficie l'offre canadienne montre bien l'ampleur de cette collaboration, explique Amanda Whitewood, présidente du Conseil d'administration de CPA Canada. Il est maintenant reconnu que le facteur durabilité oriente de plus en plus les décisions en matière d'investissements et de politiques publiques, au pays et à l'étranger. »

Une fois établi, l'ISSB élaborera un ensemble de normes internationales d'information sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Un référentiel unique en matière d'information sur la durabilité est essentiel : à l'heure actuelle, il existe de multiples cadres de référence, alors que le monde des affaires a évolué et a maintenant besoin d'une approche uniforme. L'IFRS Foundation, qui publie les normes internationales d'information financière utilisées dans plus de 140 pays, est bien placée pour élaborer, grâce à l'ISSB, un ensemble de normes internationales d'information relative à la durabilité.

Le Canada est réputé pour la qualité de son processus de normalisation ainsi que pour l'indépendance, l'objectivité et la transparence de ses instances de normalisation. La profession comptable canadienne participe à l'établissement de normes en fournissant expertise, ressources et financement, en plus de produire la version française officielle des normes internationales de comptabilité et d'audit.

« Le Canada travaille depuis longtemps avec les institutions internationales, dont l'IFRS Foundation, sur les questions de durabilité et de normalisation, précise Charles-Antoine St-Jean, président et chef de la direction de CPA Canada. Respectés sur la scène internationale, les normalisateurs canadiens sont continuellement sollicités en raison de leurs connaissances et de leur expertise. »

Les administrateurs de l'IFRS Foundation devraient annoncer officiellement leur décision au sujet du nouveau conseil d'ici la tenue de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) en novembre 2021.

« Le Canada est le pays idéal pour accueillir le siège mondial de l'ISSB. Nos grands centres urbains sont facilement accessibles par voie aérienne depuis les nombreux grands marchés financiers, et notre main-d'œuvre - en plus d'être qualifiée, diversifiée et multilingue - comprend des leaders en durabilité et en normalisation », ajoute M. St-Jean.

Pour en savoir plus sur la création de l'ISSB et d'un référentiel de normes internationales d'information sur la durabilité par l'IFRS Foundation, consultez la page https://www.ifrs.org/projects/work-plan/sustainability-reporting/#current-stage.

Champions canadiens des normes internationales d'information sur la durabilité :

Contributions financières

Alberta Investment Management Corporation (AIMCo)

ATB Financial

Autorité des marchés financiers

Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia) / Jarislowsky, Fraser Limitée

BDO Canada

Bell

BMO Groupe financier

Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique

Caisse de dépôt et placement du Québec

Canada Vie

Office d'investissement du régime de pensions du Canada

Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC)

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada)

Groupe Co-operators

Deloitte

Mouvement Desjardins

Ernst & Young (EY)

Fairfax Financial Holdings Ltd

Conseil de gestion financière des Premières Nations

Gouvernement du Canada

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP)

iA Groupe financier

Intact Corporation financière

KPMG

Magna International Inc.

Manuvie

Banque Nationale du Canada

Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario (OMERS)

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Teachers')

PricewaterhouseCoopers (PwC)

Investissements PSP

Banque Royale du Canada (RBC)

Sun Life

Suncor Énergie

TELUS

Groupe Banque TD

Groupe TMX

Appuis

Conseil canadien des affaires

Association des écoles de gestion du Canada

Association canadienne des professeurs de comptabilité

Association canadienne des producteurs pétroliers

Chambre de commerce du Canada

Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (Canadian Coalition for Good Governance - CCGG)

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

Ville de Calgary

Ville de Mississauga

Ville de Montréal

Ville d'Ottawa

Ville de Toronto

Ville de Vancouver

Le Conference Board of Canada

Global Risk Institute

Bureau d'assurance du Canada

Institute for Sustainable Finance (ISF)

Institut des administrateurs de sociétés

Institut des finances publiques et de la démocratie

Ivey Foundation

Association pour l'investissement responsable

