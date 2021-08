« L'établissement 1 Hotel Toronto établit une nouvelle norme en matière d'hôtellerie responsable et de luxe et sert d'escapade urbaine où les visiteurs peuvent se rapprocher de la nature », a déclaré le fondateur et chef de la direction et président du conseil d'administration de Starwood Capital Group, Barry Sternlicht. « La chaîne 1 Hotels soutient la vision selon laquelle bien vivre signifie aussi protéger la beauté naturelle qui nous entoure, et nous avons hâte de présenter notre mission à la ville de Toronto, qui partage les mêmes idées. »

« Avec l'ouverture de 1 Hotel Toronto, Mohari s'est enraciné plus profondément dans la communauté torontoise, a déclaré Mark Scheinberg, fondateur de Mohari Hospitality. Nous sommes fiers d'offrir un nouveau niveau de service et une expérience d'accueil de luxe à la ville et, en plantant des arbres, de souligner notre engagement envers la communauté locale et son environnement. »

Dans le but de préserver la planète et de réduire son empreinte carbone, 1 Hotel Toronto est alimenté par les systèmes d'énergie renouvelable de l'Ontario et compte éviter l'enfouissement de plus de 85 % des déchets destinés aux décharges. Le compostage sur place transforme tous les déchets organiques humides en sol réutilisable pour les 3 300 plantes et les multiples jardins de la propriété.

La conception de la propriété rend hommage à l'environnement local et à la beauté naturelle de Toronto grâce à l'utilisation de matières premières et de textures provenant de partout en Ontario. Elle compte 112 chambres, dont 21 suites avec vue sur la ville et sa silhouette, et les commodités d'usage comprennent des planchers chauffés, des plantes, du linge de coton biologique, des tapis de yoga et des produits de bain biologiques personnalisés. Grâce à un système de filtration d'eau dans les chambres, ainsi qu'à des gobelets et des carafes fabriqués à partir de bouteilles de vin récupérées, le besoin de plastiques à usage unique se voit réduit. Le menu de repas de l'hôtel permet aux visiteurs de savourer en pleine conscience une sélection de plats qui mettent en valeur des ingrédients cultivés en Ontario. D'autres commodités pour les invités comprennent une piscine sur le toit et une installation de conditionnement physique, The Field House. Les salles intérieures et extérieures offrent un endroit polyvalent se prêtant bien aux réunions et aux célébrations.

L'hôtel offrira cinq concepts de repas, chacun offrant une expérience distincte. 1 Kitchen Toronto est le restaurant décontracté intérieur et extérieur de la propriété, ouvert toute la journée, qui offre un menu comprenant des jus pressés à froid, des plats à base de plantes ainsi que des poissons et des protéines d'exploitation durable. Au salon Flora Lounge, les visiteurs peuvent déguster des cocktails et des amuse-bouches dans le hall. Le jardin The Garden Pavilion est à la fois le jardin biologique de l'établissement et le lieu de présentations extérieures. À venir bientôt, Harriet Toronto et Casa Madera.

L'hôtel est situé au centre-ville de Toronto, au 550, rue Wellington Ouest. Pour en savoir plus, visitez www.1hotels.com/toronto. Pour réserver votre escapade, veuillez composer le 416 640-7778.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la fiche d'information de 1 Hotel Toronto.

À PROPOS DE 1 HOTELS :

En tant que marque hôtelière de style de vie luxueuse inspirée par la nature, 1 Hotels cultive le meilleur du design et de l'architecture durables, avec un confort extraordinaire et un niveau de service inégalé. La chaîne 1 Hotels a été lancée en 2015 avec l'ouverture de propriétés exclusives à South Beach à Miami et à Central Park à Manhattan, puis de celles à Brooklyn sur East River en février 2017 et à West Hollywood sur le boulevard Sunset en juin 2019 et à Sanya (Chine) en 2020. Les établissements 1 Hôtels s'inspirent d'une idée simple : ceux qui voyagent dans le monde devraient aussi en prendre soin. Après tout, il n'y a que 1 monde. 1 Hotels entretient cette vision en canalisant la nature au moyen de partenariats conceptuels et culinaires, tout en établissant des liens avec la communauté locale et en prenant des mesures durables pour faire une grande différence. Toutes les propriétés de 1 Hotels font partie des premiers hôtels au monde à devenir Sharecare Health Security VERIFIED® avec Forbes Travel Guide. La vérification complète des installations permet de s'assurer que les invités et les organisateurs de voyages peuvent réserver en toute confiance dans des établissements qui ont mis en place des procédures de sécurité sanitaire appropriées. La marque prend de l'expansion avec l'ouverture prochaine de sa propriété à San Francisco et avec des propriétés en développement à Nashville, à Hanalei Bay, à Cabo San Lucas, à Paris, à Londres, à Mission Bay et à Melbourne. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site 1hotels.com.

À PROPOS DE MOHARI HOSPITALITY :

Fondée en 2017 par l'investisseur entrepreneurial Mark Scheinberg, Mohari Hospitality est une société d'investissement mondiale qui s'engage dans un large éventail d'activités d'investissement immobilier, en mettant l'accent sur l'hôtellerie de luxe dans les marchés urbains et de villégiature de premier choix. Les placements de Mohari comprennent des capitaux propres et des titres de créance dans des actifs de développement et d'exploitation. Mohari investit à la fois indépendamment et avec des partenaires. Les investissements actuels de Mohari comprennent Peninsula Papagayo, un projet de développement durable de 2 200 acres, situé dans la province de Guanacaste au Costa Rica et ancré dans un centre de villégiature de luxe Four Seasons; la collection de yachts Ritz-Carlton, une nouvelle ligne de croisière ultra-luxueuse qui sera lancée en 2021; Centro Canalejas, un groupe de sept bâtiments historiques adjacents au centre de Madrid, où se trouve le premier hôtel de marque Four Seasons en Espagne; le Waldorf Astoria de 205 chambres, à Miami, qui sera la plus haute tour au sud de Manhattan et qui fait actuellement l'objet de ventes préalables au développement résidentiel. Mohari cherche à protéger le patrimoine culturel et les environnements naturels de toutes les zones liées à ses projets et s'engage à cerner des projets philanthropiques et à y contribuer dans chaque endroit où elle fait des affaires. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site moharihospitality.com.

À PROPOS DE ROCKWELL GROUP :

Basé à New York, avec des bureaux à Los Angeles et à Madrid, le Rockwell Group est une société d'architecture et de design interdisciplinaire qui met l'accent sur l'innovation et le leadership éclairé dans chaque projet. Fondée par David Rockwell, FAIA, et dirigée par David et ses partenaires Shawn Sullivan et Greg Keffer, cette entreprise de 250 employés fusionne la performance et l'architecture pour créer des expériences et des environnements extraordinaires dans le monde entier. Inspirée par le théâtre, la technologie et l'artisanat haut de gamme, l'entreprise crée un récit unique pour chaque projet, allant des restaurants, hôtels, établissements culturels et éducatifs et terminaux d'aéroport aux festivals, expositions de musées et installations de Broadway. Parmi ces projets, citons 1 Hotel Toronto, les hôtels et restaurants Nobu ainsi que les hôtels W dans le monde entier, The Perelman, un nouveau centre artistique à New York (architecte d'intérieur du restaurant et du hall), l'exposition Smithsonian FUTURES et le Hopkins Student Center pour l'université John Hopkins (Baltimore). Le dernier livre de David Rockwell, DRAMA, sera publié par Phaidon au printemps. Parmi les distinctions et les reconnaissances, mentionnons le Tony Award 2016 de la meilleure conception scénique pour She Loves Me, le prix du président de l'AIANY, le Cooper Hewitt National Design Award et le Presidential Design Award.

À PROPOS DE ATHENS GROUP :

Depuis plus de 30 ans, The Athens Group est largement considéré comme l'un des principaux promoteurs de centres de villégiature de luxe et de propriétés urbaines à usage mixte, y compris des hôtels, des terrains de golf, des collectivités aménagées et des produits résidentiels agrégés. L'entreprise se spécialise dans la sélection et l'acquisition de sites, la conceptualisation et la conception de projets, les droits d'utilisation des terres, la sélection des exploitants, la construction de projets, le financement de projets, les ventes résidentielles et la gestion d'actifs. Les projets réalisés par The Athens Group au fil du temps sont devenus les immeubles les plus performants dans leurs marchés respectifs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site http://www.athensdevco.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1589423/1_Hotel_June_2021_08.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1589424/1H_Toronto_Logo.jpg

