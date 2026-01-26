Alléger le fardeau administratif permettrait aux médecins d'améliorer les soins tout en favorisant un meilleur équilibre travail‑vie personnelle.

OTTAWA, ON, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Selon un rapport publié en partenariat par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) et l'Association médicale canadienne (AMC) intitulé Coincés derrière un bureau : les médecins perdent 20 millions d'heures chaque année à cause de la paperasse au Canada, l'élimination de ces millions d'heures libérerait une capacité équivalente à 9 000 médecins à temps plein. Les conclusions du rapport sont publiées aujourd'hui dans le cadre de la 17e édition annuelle de la Semaine de sensibilisation à la paperasserieMC de la FCEI. L'élimination des tâches administratives inutiles permettrait de libérer près de 199 heures par médecin chaque année, soit plus d'un mois complet de travail.

« Les enjeux de la gestion et de la prestation des soins de santé affectent tout le monde, y compris les médecins de famille qui sont propriétaires de leur pratique. Les médecins perdent trop de temps à effectuer des tâches administratives. Le temps alloué à ces tâches est du temps qui n'est pas consacré aux patients. L'élimination de la paperasserie est une solution indispensable que nous ne pouvons plus ignorer », affirme Jasmin Guénette, vice-président aux Affaires nationales à la FCEI.

Le fardeau administratif est encore plus lourd pour les médecins de famille que pour les spécialistes. Ceci est particulièrement préoccupant compte tenu de la pénurie persistante de médecins de famille au pays. Chaque minute perdue à cause de la paperasserie prolonge les temps d'attente et réduit l'accès aux soins pour les patients qui en ont besoin.



« Il est temps de passer à l'action. La réduction du fardeau administratif écrasant et la modernisation des systèmes de santé permettront aux médecins de faire ce qu'ils font de mieux, soit de se consacrer à leurs patients. Chaque mesure que nous prenons maintenant permettra d'améliorer l'accès des Canadiens aux soins de santé et de soutenir les communautés qui en ont le plus besoin », souligne la Dre Margot Burnell, présidente de l'AMC.

Selon les répondants au sondage, le travail administratif inutile est surtout lié aux processus du système de santé (85 %), aux assureurs (76 %), aux formulaires gouvernementaux (59 %), aux pharmacies (58 %) et aux systèmes de dossiers médicaux électroniques (51 %). Parmi les tâches les plus contraignantes figurent la paperasse liée aux assurances, les demandes de consultation et de tests ainsi que la documentation électronique. Les formulaires qui prennent le plus de temps à remplir sont les suivants : la demande de Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH), les formulaires des régimes d'assurance privés et le formulaire de prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada.

Le fardeau administratif pèse lourdement sur les médecins. Presque tous les médecins (93 %) déclarent que le travail administratif nuit à la conciliation travail-vie personnelle, 95 % estiment qu'il nuit à l'épanouissement professionnel et 90 % jugent qu'il contribue à l'épuisement professionnel. Plus de 50 % d'entre eux comptent réduire leurs heures de travail, et 25 % envisagent même de prendre une retraite anticipée.

Solutions pour réduire la paperasserie

Si le fardeau administratif des médecins était réduit :

la plupart des médecins (79 %) utiliseraient le temps ainsi libéré pour trouver un meilleur équilibre travail-vie personnelle;

44 % d'entre eux consacreraient plus de temps à leurs patients et 43 % accepteraient de nouveaux patients;

72 % des médecins sont favorables à l'élimination de certaines de leurs tâches administratives et à une meilleure intégration des systèmes, notamment par l'interopérabilité des dossiers médicaux des patients (71 %);

Nos autres recommandations principales comprennent la simplification des processus de réclamation des compagnies d'assurance, la délégation des tâches administratives à d'autres professionnels de la santé ainsi que l'ajout de temps administratif protégé et rémunéré dans les contrats des médecins.

L'intelligence artificielle (IA) est une autre solution potentiellement intéressante pour gagner du temps et libérer des ressources : 28 % des médecins utilisent au moins un transcripteur par IA, tandis que 42 % démontrent un intérêt à en utiliser un.

« Réduire la paperasserie permettrait de diminuer le stress des médecins, de leur donner plus de temps à consacrer à leurs patients, à leur développement professionnel ainsi qu'à leur bien-être. Même de petites réductions du fardeau administratif des médecins peuvent faire toute la différence pour des millions de Canadiens », conclut Alchad Alegbeh, analyste de la recherche à la FCEI.

