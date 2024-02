WATERLOO, ON, le 28 févr. 2024 /CNW/ - L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada a terminé l'année 2023 avec des résultats qui témoignent d'une année décisive pour l'organisation sur de nombreux plans.

« Je suis heureux de déclarer que l'ÉquitableMD a su respecter ses engagements de façon mesurable et pertinente au cours de l'année 2023 », indiquait Fabien Jeudy,

président-directeur général. « Nous avons réussi notre transition vers les nouvelles normes internationales d'information financière (IFRS) et nous sommes demeurés financièrement solides, ce qui a été démontré par notre ratio du capital. Nous avons rafraîchi notre image de marque pour souligner que nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous avons également commencé à mettre en œuvre notre plan stratégique de cinq ans afin de nous assurer d'un avenir solide et de préparer notre organisation pour demain. »

La solidité financière et l'élan de croissance de l'Équitable - au service des clients

L'Équitable a terminé l'année avec un capital total se chiffrant à 1,9 milliard de dollars, donnant lieu à un ratio du TSAV (Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie) de 172 %. Ce ratio solide confirme que l'Équitable a suffisamment de capital pour respecter ses promesses envers les clients aujourd'hui et demain. Au cours de l'année 2023, l'Équitable a versé 1,1 milliard de dollars en réclamations et prestations à ses clients et elle a versé des participations de plus 104 millions de dollars aux clients qui détiennent un contrat d'assurance vie entière avec participation.

En 2023, l'élan de croissance s'est maintenu parmi les trois secteurs d'activité de l'Équitable. Le total des primes et des dépôts a atteint les 2,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 19 % par rapport à l'année précédente.

« L'élan de croissance est important pour notre succès », affirmait Fabien Jeudy.

« La croissance amène le pouvoir d'achat, les économies d'échelle, la flexibilité de placement et la diversification des risques. Notre croissance signifie également la confiance que nous accordent les clients une fois de plus. Chaque année, davantage de Canadiens se tournent vers l'Équitable, nous confiant la protection de leur sécurité financière. Nous les accueillons et, ensemble, nous travaillons à gagner leur confiance, chaque jour. »

L'engagement de l'Équitable visant à offrir des solutions de valeur, simples et complètes s'est traduit par des améliorations de produit continues qui ont été offertes au cours de l'année 2023. Cela comprenait le lancement du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), le lancement d'ABC assurance collectiveMC, une solution d'assurance collective pour les petites entreprises et des améliorations à ses solutions d'assurance vie entière avec participation.

Lancement de l'image de marque - l'accent sur notre raison d'être

À l'automne de 2023, l'Équitable a lancé une nouvelle image de marque qui témoigne de l'attention portée sur les clients ainsi que de son engagement envers eux. Dans le cadre de la nouvelle image de marque, l'Équitable a lancé un nouveau logo qui place les clients au cœur de ses activités, en utilisant la lettre « e » stylisée et entourée d'un cercle qui représente une attention inébranlable axée sur les clients. Le dernier élément de la conception de la nouvelle image de marque est un ruban qui représente les parcours sinueux de la vie et l'engagement de l'Équitable d'être là pour les clients, aujourd'hui et tous les lendemains. L'Équitable continuera de faire la transition vers la nouvelle image de marque au cours de l'année 2024.

Progrès stratégique - établir le fondement pour un avenir solide et durable



L'année dernière marquait la transition de l'Équitable qui passait par l'achèvement du processus de revue stratégique de 18 mois à la mise en place et à l'exécution de plusieurs projets importants.

En 2023, l'Équitable a créé une équipe axée sur les incidences afin de veiller à maintenir un objectif constant et cohérent sur les clients, et ce, à l'échelle de l'organisation. L'équipe se concentre sur trois aspects : l'incidence de la marque, en communiquant et renforçant l'histoire et la raison d'être de l'Équitable; l'incidence des données, en acquérant des connaissances à partir des données dans le but de s'améliorer constamment et de mieux servir les clients; l'incidence sur les clients, en s'assurant que les comportements, les décisions et les actions de l'Équitable apportent des résultats équitables aux clients.

Au cours de la dernière année, l'Équitable a également investi dans ses employés par le lancement d'un programme d'orientation d'une semaine en personne destiné à toutes les nouvelles personnes qui se joignent à l'organisation pour favoriser une pleine compréhension de sa raison d'être et de sa culture et par le lancement d'événements Grandir ensemble offerts les vendredis pour permettre aux employés d'apprendre et d'approfondir leurs connaissances. L'Équitable a également lancé formellement son mode de travail hybride dans un lieu de travail réinventé, proposant un mélange de postes de travail individuels modernes et des espaces de collaboration et de création.

La modernisation numérique est une autre initiative stratégique, lancée en 2023, pour moderniser la façon dont l'Équitable fournit les services et les solutions à ses clients. Cela comprend l'accent sur les flux de travail et les données, ainsi que la mise à jour des plateformes technologiques et l'accent sur la création d'interfaces attrayantes pour les clients et les conseillers.

« L'Équitable repose sur plus de 100 années d'excellence en matière de service à la clientèle », indiquait Fabien Jeudy. « Nous entamons maintenant un parcours de cinq ans afin de nous préparer pour les 100 prochaines années. À titre de mutuelle, nous sommes responsables envers nos clients. Notre objectif est de fournir la sécurité et la stabilité financière à long terme, alimentées par des employés remarquables, la technologie et la solidité financière. »

Faits saillants financiers de 2023 :

Demandes de réclamation et prestations versées aux clients de l'ordre de 1,1 milliard de dollars.

Participations versées aux titulaires de contrat avec participation de 104 millions de dollars.

Solide capital, mesuré selon le TSAV, avec un ratio de 172 % à la fin de l'exercice.

Capitaux propres des titulaires de contrat avec participation qui s'élève à 1,4 milliard de dollars.

Ventes de 178 millions de dollars pour le secteur d'activité de l'assurance individuelle, de 744 millions de dollars pour le secteur d'activité de l'épargne-retraite et de 63 millions de dollars pour le secteur d'activité de l'assurance collective.

Primes et dépôts de l'ordre de 2,6 milliards de dollars.

Bénéfice net de 147 millions de dollars, dont une somme supplémentaire de 38 millions de dollars à notre marge sur services contractuels qui est une mesure des profits futurs.

Rendement des capitaux propres des titulaires de contrat de 11,4 %.

Actif sous administration de 8,1 milliards de dollars.

À propos de l'Équitable

Chez l'Équitable, nous croyons en la force de travailler ensemble. Cela oriente notre façon de collaborer les uns avec les autres, la façon dont nous aidons nos clients et nos partenaires et la façon dont nous soutenons les communautés où nous vivons et travaillons.

Ensemble, nous et nos partenaires de partout au Canada offrons des solutions en matière d'assurance individuelle, d'assurance collective et d'épargne-retraite. Ainsi, nous aidons nos clients à protéger aujourd'hui tout en préparant demain.

Nous croyons que le monde est meilleur lorsque nous travaillons ensemble à bâtir une vie Équitable pour tous.

MC et MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

SOURCE Assurance vie Équitable du Canada

Renseignements: Patti McKague, Vice-présidente adjointe, Communications de l'entreprise et philanthropie, [email protected],