Les championnats nationaux de 3 contre 3 U23 ont mis en valeur le talent et la fierté canadienne à The Bentway

TORONTO, le 12 août 2025 /CNW/ - Canada Basketball, de concert avec la Sun Life, est fière d'annoncer que l'équipe de l'Ontario a remporté la première place chez les hommes et chez les femmes au Sun Life Canada Hoops, le principal championnat national de 3 contre 3 U23 au Canada. Le tournoi a eu lieu les 9 et 10 août à The Bentway, au centre-ville de Toronto, transformant l'espace urbain sous l'autoroute Gardiner en une vitrine des meilleurs jeunes talents de basketball 3 contre 3 du Canada. L'équipe féminine représentera le Canada au tournoi Pilipinas United de 3 contre 3 à Manille, aux Philippines, les 23 et 24 août, et l'équipe masculine représentera le Canada au Brasilia Challenger à Brasilia, au Brésil, les 13 et 14 septembre.

Au cours des deux jours de compétition intense, les équipes d'élite masculine et féminine U23 de partout au pays se sont affrontées pour la suprématie nationale dans le format 3 contre 3, qui connaît une croissance rapide. En finale, dans les catégories féminine et masculine, l'équipe de l'Ontario a affronté l'équipe du Québec et est sortie victorieuse.

« C'est incroyable de voir le niveau de talent de nos athlètes U23 et à quel point le 3-contre-3 continue de croître partout au Canada, a déclaré Michael Bartlett, président et chef de la direction de Canada Basketball. Des événements comme Sun Life Canada Hoops mettent non seulement en valeur les étoiles de demain, mais ils aident également à inspirer un plus grand nombre de jeunes Canadiens à choisir le basketball et à rester actifs. »

L'événement s'inscrivait dans le cadre du programme « L'été du basketball » de Canada Basketball, une série d'événements majeurs célébrant le basketball, de la base jusqu'à l'élite. En tant que partenaire de présentation, Sun Life continue de soutenir des initiatives qui font la promotion d'un mode de vie actif et sain pour les Canadiens de tous âges.

« Cet été a été une célébration incroyable de l'énergie, du travail d'équipe et du pouvoir transformateur du sport, a déclaré Dawn Bednarski, vice-présidente et directrice principale du marketing, Canada, Sun Life. Chez Sun Life, nous sommes fiers de nous associer à Canada Basketball pour soutenir un mode de vie sain et les liens communautaires grâce à des programmes comme celui-ci. Félicitations à toutes les équipes qui ont apporté leur passion sur le terrain - et un grand bravo aux champions du tournoi! »

Pour joindre le service des relations avec les médias de Sun Life, veuillez envoyer un courriel à [email protected] .

SOURCE Canada Basketball

Personnes-ressources pour les médias : Abby Albino, Canada Basketball, [email protected]