BOSTON, le 25 mars 2021 /CNW/ - Hancock Natural Resource Group (HNRG), une société de Gestion de placements Manuvie, a annoncé aujourd'hui qu'Eric Cooperström s'est joint à la société à titre de directeur général, Investissements d'impact et solutions climatiques naturelles. Dans le cadre de ce nouveau poste, M. Cooperström aura la responsabilité d'améliorer les capacités en matière d'investissements responsables et de développement durable des équipes responsables des terrains forestiers exploitables et de l'agriculture de Gestion de placements Manuvie. Il travaillera également en étroite collaboration avec ces équipes pour élaborer et appuyer une thèse de placement et une proposition de valeur pour les clients intéressés par les investissements d'impact.

Par le passé, les investissements de Gestion de placements Manuvie dans le secteur des terrains forestiers exploitables et de l'agriculture ont mis l'accent sur l'importance de la bonne gérance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour atteindre les taux de rendement du marché à long terme. Cependant, à mesure que les effets des changements climatiques sur l'environnement s'accentuent, le besoin de mettre en place des mesures d'atténuation et d'adaptation au moyen de solutions climatiques naturelles devient plus évident. Grâce à ses capacités dans le secteur des terrains forestiers exploitables et de l'agriculture, Gestion de placements Manuvie est bien placée pour offrir aux clients des stratégies qui accordent la priorité aux retombées environnementales et sociales équivalentes ou supérieures aux rendements financiers - ou aux investissements d'impact.

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Cooperström, car son expertise et son expérience seront une partie intégrante du développement de nos stratégies d'investissements d'impact », déclare Brian Kernohan, chef du développement durable, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie. « Nous croyons que les forêts et les fermes offrent des solutions climatiques naturelles, car elles absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le stockent dans les arbres et les sols, et représentent une option viable pour les investisseurs qui cherchent à optimiser et à favoriser la séquestration du carbone. »

M. Cooperström relève de M. Kernohan et travaille à San Francisco.

Avant d'entrer au service de Gestion de placements Manuvie, M. Cooperström était directeur principal à NatureVest, la division des investissements d'impact de The Nature Conservancy, où il était responsable de la gestion d'actifs et de l'élaboration de la stratégie d'investissement d'impact en matière de conservation. Avant cela, il était responsable des investissements axés sur les programmes à la Skoll Foundation. Il a également travaillé à Volta Capital et à Capital Dynamics à Londres à titre d'associé en placements, et à la banque d'investissement Houlihan Lokey à titre d'analyste. M. Cooperström est titulaire d'une maîtrise ès arts en relations internationales et en économie internationale de l'Université Johns Hopkins et d'un baccalauréat ès sciences en économie de l'Université de Pennsylvanie.

À propos de Hancock Natural Resource Group

Hancock Natural Resource Group (HNRG) fait partie de la plateforme complète des Marchés privés de Gestion de placements Manuvie, laquelle englobe les actions de sociétés fermées, les titres de créance privés, les infrastructures, l'immobilier, le bois d'œuvre et l'agriculture. La division de HNRG dans le domaine du bois d'œuvre gère environ 5,6 millions d'acres de terrains forestiers exploitables aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Brésil et au Chili. Le groupe des placements agricoles de HNRG supervise environ 400 000 acres de terres agricoles de première qualité dans les principales régions agricoles des États-Unis, du Canada, du Chili et de l'Australie.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 17 pays et territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, et à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 31 décembre 2020, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 966 milliards de dollars canadiens (758 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site gpmanuvie.ca.

