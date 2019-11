L'équipe de gestion des placements de Mackenzie remporte quatre prix Lipper

TORONTO, le 15 nov. 2019 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui que trois de ses fonds communs de placement et de ses fonds négociés en bourse avaient été mis à l'honneur lors de la remise des prix Lipper 2019, qui a eu lieu hier soir à Toronto.

« Je tiens à féliciter nos gestionnaires de fonds exceptionnels pour leur travail acharné et leur dévouement, a déclaré Barry McInerney, président et chef de la direction, Placements Mackenzie. C'est une excellente validation de l'engagement continu de notre équipe de gestion des placements à offrir aux investisseurs canadiens choix, innovation et rendement. »

Les fonds Mackenzie suivants ont été reconnus :

Nom du fonds Catégorie Équipe de gestion du

portefeuille Fonds équilibré

canadien de croissance

Mackenzie, série A Rendement sur trois ans (Équilibrés

canadiens d'actions) Dina DeGeer, David Arpin, Steve Locke,

Felix Wong, Caroline Chan, Konstantin Boehmer,

Dan Cooper, Movin Mokbel, Nelson Arruda Fonds équilibré

canadien de croissance

Mackenzie, série A Rendement sur cinq ans (Équilibrés

canadien d'actions) Dina DeGeer, David Arpin, Steve Locke,

Felix Wong, Caroline Chan, Konstantin Boehmer,

Dan Cooper, Movin Mokbel, Nelson Arruda Fonds de revenu à taux

variable Mackenzie, série A Rendement sur trois ans (Prêts à taux

variable) Steve Locke, Movin Mokbel, Felix Wong,

Dan Cooper FNB de revenu fixe

canadien de base plus

Mackenzie Rendement sur trois ans (Revenu fixe

canadien) Steve Locke, Felix Wong, Caroline Chan,

Dan Cooper, Konstantin Boehmer,

Movin Mokbel

Lipper analyse 125 000 fonds à l'échelle mondiale. Chaque année, Lipper récompense les fonds chefs de file qui produisent des rendements solides corrigés du risque. Les prix Lipper récompensent les fonds qui s'illustrent par leur rendement sur diverses périodes de temps par rapport à leurs homologues.

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (Série A) a reçu un trophée « Lipper Fund Awards 2019 » de Refinitiv pour le meilleur rendement sur trois ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d'actions pour la période terminée le 31 juillet 2019, sur un total de 53 fonds et un certificat « Lipper Fund Awards 2019 » de Refinitiv pour le meilleur rendement sur cinq ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d'actions pour la période terminée le 31 juillet 2019, sur un total de 48 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2019 : 6,0 % (1 an), 7,4 % (3 ans), 8,8 % (5 ans), 7,8 % (10 ans) et 6,8 % (depuis le lancement du fonds en novembre 1996).

Le Fonds de revenu à taux variable Mackenzie (Série A) a reçu un trophée « Lipper Fund Awards 2019 » de Refinitiv pour le meilleur rendement sur trois ans dans la catégorie Prêts à taux variable pour la période terminée le 31 juillet 2019, sur un total de 10 fonds. Rendement pour le fonds pour la période terminée le 30 septembre 2019 : 0,2 % (1 an), 4,4 % (3 ans), 3,3 % (5 ans) et 4,0 % (depuis le lancement du fonds en mai 2013).

Le FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie a reçu un trophée « Lipper Fund Awards 2019 » de Refinitiv pour le meilleur rendement sur trois ans dans la catégorie Revenu fixe canadien pour la période terminée le 31 juillet 2019, sur un total de 14 fonds. Rendement pour le fonds pour la période terminée le 30 septembre 2019 : 8,96 % (1 an), 3,23 % (3 ans) et 4,02 % (depuis le lancement du fonds en avril 2016).



Lipper Fund Awards from Refinitiv, ©2019 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967 Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 137,5 milliards de dollars au 31 octobre 2019, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de 163 milliards de dollars au 31 octobre 2019. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de la remise des prix Lipper

Depuis plus de 30 ans et dans plus de 20 pays, les prix Lipper récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui, d'une manière remarquable et constante, ont offert un solide rendement corrigé du risque par rapport aux fonds comparables. Des données de fonds réputées et une méthodologie exclusive sont à la base de la qualification pour le prix. Les classements individuels des périodes de trois, cinq et dix ans, ainsi que les familles de fonds avec des scores moyens élevés pour la période de trois ans sont reconnus. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec enquiries.awards@refinitiv.com ou visiter http://www.lipperfundawards.com.

