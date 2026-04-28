LANGFORD, BC, le 28 avril 2026 /CNW/ - L'équipe canadienne féminine de rugby jouera à Toronto et à Ottawa au mois d'octobre, marquant la première fois que la formation jouera à la maison depuis sa deuxième place à la Coupe du Monde de Rugby 2025. La Tournée revanche de rugby, présentée par Canadian Tire, opposera l'équipe canadienne féminine de rugby, actuellement classée troisième au monde, à l'équipe championne du monde, l'Angleterre, le 16 octobre 2026 au BMO Field et le 23 octobre 2026 au stade de la Place TD.

La dernière présence de l'équipe canadienne féminine de rugby à GTA remonte à il y a 15 ans, quand elle avait affronté l'Angleterre au Oakville. La plus récente visite à Ottawa, le 1er août 2025, était le dernier match préparatoire de l'équipe avant la Coupe du Monde de Rugby 2205, envoyant l'équipe sur une note victorieuse après un gain de 42-10, établissant une marque d'affluence pour un match international de rugby féminin en Amérique du Nord avec 11 453 spectateurs. La Tournée revanche de rugby, présentée par Canadian Tire donnera aux partisans canadiens l'occasion de revivre la finale de la Coupe du monde de rugby féminin 2025 et de voir les plus grandes étoiles du rugby de retour en sol canadien en vue du lancement de la portion de la Série mondiale WXV, qui aura lieu ici au pays.

Une stratégie de vente progressive des billets en raison d'une forte demande

Alors qu'on s'attend à ce qu'il y ait une demande accrue, les billets seront mis en vente dans le cadre d'un processus structuré et progressif qui a pour but d'offrir aux partisans une expérience d'achat simplifiée et plus personnelle.

Les partisans sont invités à signaler leur intérêt sur Tournéederevanchederugby.ca et à indiquer à l'avance les catégories de billets qu'ils préféreraient acheter. Les partisans inscrits seront contactés par étapes et se verront offrir des fenêtres d'achat qui leur seront consacrées au fur et à mesure que l'inventaire concerné sera accessible.

La Série mondiale WXV, dont les détails ont été dévoilés par World Rugby et 18 fédérations nationales plus tôt cette année, représente un moment transformateur pour le rugby féminin international. Conçue pour canaliser la croissance du rugby féminin partout dans le monde, cette compétition permet d'établir avec certitude qu'il y aura des matchs, d'intensifier les rivalités entre pays et de mettre de l'avant un parcours de compétition clair menant à la Coupe du Monde de Rugby féminine 2029.

« Un match à domicile de l'équipe canadienne féminine de rugby après leur performance historique à la Coupe du Monde de Rugby 2025 est important, non seulement pour les partisans de rugby à travers le pays, mais pour la croissance permanente du sport ici au Canada, a déclaré Nathan Bombrys, chef de la direction de Rugby Canada. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires municipaux et provinciaux et Canadian Tire pour leur soutien qui rend ces matchs possible, et nos joueuses de l'équipe nationale canadienne ont hâte d'interagir avec la communauté du rugby pendant à Toronto et à Ottawa au mois d'octobre.

« Toronto est fière d'accueillir à nouveau l'équipe féminine canadienne de rugby après 15 ans d'absence, à l'occasion de la tournée « The Rugby Rematch » contre l'Angleterre au BMO Field », a déclaré Olivia Chow, maire de Toronto. « Il s'agit d'un match international majeur pour notre ville et d'un moment de fierté pour le sport féminin à Toronto. Alors que nous continuons à nous imposer comme un leader dans le domaine de l'athlétisme féminin, nous sommes ravis d'accueillir cet événement de classe mondiale, de rassembler les supporters et d'inspirer la prochaine génération d'athlètes. »

« Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau l'équipe féminine de rugby du Canada à Ottawa pour ce qui promet d'être une soirée exceptionnelle au TD Place », a déclaré Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa. L'an dernier, notre ville s'est mobilisée de façon remarquable et a établi une nouvelle référence pour le sport féminin en Amérique du Nord. Ce match est l'occasion de poursuivre sur cette lancée, de rassembler notre communauté et d'encourager certaines des meilleures athlètes au monde. Ottawa est fière d'être un endroit où le sport féminin peut s'épanouir, et je suis convaincu que les partisans créeront encore une fois une atmosphère inoubliable. »

Avec le lancement de la Tournée revanche de rugby cet automne, le partenariat de Rugby Canada avec la Société Canadian Tire vient souligner la présence d'un engagement commun à rehausser la visibilité du sport de haute performance féminin au pays.

Les détails du deuxième et dernier match de la Tournée revanche de rugby, présentée par Canadian Tire, seront dévoilés sous peu.

La liste des joueuses qui seront invitées au camp du Canada précédant le tournoi WXV sera dévoilée en septembre. Tous les matchs de la Tournée revanche de rugby, présentée par Canadian Tire seront télédiffusés en direct à TSN.

D'autres détails, incluant ceux sur la télédiffusion à TSN et les demandes d'accréditation, seront communiqués sous peu

BILLETS

Les billets seront mis en vente par étapes pour s'assurer que l'expérience d'achat soit simplifiée et plus personnelle. Les partisans sont invités à signaler leur intérêt et à sélectionner les catégories de billets qu'ils préféreraient acheter. Les partisans inscrits seront invités par étapes à acheter leurs billets et se verront offrir des fenêtres d'achat qui leur seront consacrées au fur et à mesure que l'inventaire concerné sera accessible.

Choisissez les places privilèges avec un espace d'accueil aux abords du terrain ou encore les sièges d'admission générale près des zones d'en but, avec des options comme le Captains Club et les sections Or et Argent, il y a quelque chose pour chaque portefeuille et avec d'autres détails accessibles.

Inscrivez-vous pour signaler votre intérêt ici.

HORAIRE DE LA TOURNÉE REVANCHE DE RUGBY, PRÉSENTÉE PAR CANADIAN TIRE

Équipe canadienne féminine de rugby vs Angleterre

Vendredi 16 octobre 2026

16 h 00 HP / 19 h 00 HE

BMO Field, Toronto

Équipe canadienne féminine de rugby vs Angleterre

Vendredi 23 octobre 2026

16 h 00 HP / 19 h 00 HE

Stade de la Place TD, Ottawa

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L'initiative s'appuie sur l'élan de la saison historique 2025 de Rugby Canada. Les dons versés dans le cadre de la campagne "Mérité, jamais donné" financeront les programmes de haute performance des équipes nationales de rugby du Canada, les déplacements pour les compétitions internationales, l'encadrement, les ressources de récupération et les initiatives de développement à la base.

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SOURCE Rugby Canada

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