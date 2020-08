L'Épicerie en ligne de Metro continue son déploiement : maintenant disponible pour les consommateurs de Sherbrooke

MONTRÉAL, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - Le service d'épicerie en ligne de Metro est désormais offert au Metro Plus Plouffe du boulevard Bourque pour les clients de Sherbrooke et des environs. Desservant plus de 73 000 foyers, ce déploiement permet à un peu plus de 160 000 consommateurs de profiter du service avec la promesse de fraîcheur garantie. Avec un 9e magasin offrant l'épicerie en ligne, il s'agit d'une percée en Estrie, après des déploiements dans le Grand Montréal et dans les régions de Québec et de l'Outaouais. L'épicerie en ligne de Metro, lancée en 2016, rejoint aujourd'hui plus de 61 % de la population québécoise.