Selon la plus récente publication de la Régie, l'éolien se taille la part du lion des ajouts prévus de capacité de production utilisant des énergies renouvelables, et le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique occupent les avant-postes

CALGARY, AB, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Selon une nouvelle publication mise en ligne par la Régie de l'énergie du Canada, l'éolien agira comme moteur de la croissance énergétique des cinq prochaines années et comptera pour environ 70 % des ajouts projetés de capacité utilisant des sources d'énergie renouvelable.

Le rapport L'Énergie renouvelable au Canada : situation actuelle et perspectives à court terme révèle que l'augmentation de la capacité de production énergétique au Canada viendra principalement des projets éoliens prévus, qui ajouteront 6 206 MW de nouvelle puissance d'ici 2030. L'éolien est suivi du solaire (2 337 MW) et de l'hydroélectricité (202 MW). Ensemble, ces projets pourraient accroître la capacité de production à partir ces formes d'énergie de plus de 8 745 MW. À l'horizon 2030, les énergies renouvelables pourraient procurer jusqu'à 72,9 % de la capacité de production d'électricité au Canada, en hausse par rapport à 70,5 % en 2025.

En tenant compte des projets prévus, le Québec occupera le premier rang au cours des cinq prochaines années pour la capacité de production provenant des énergies renouvelables, suivi de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Autre constat notable du rapport : le nombre de projets d'énergies renouvelables détenus par des peuples autochtones ou réalisés en partenariat avec eux est en hausse. De tels partenariats prennent forme partout au Canada et procurent à des communautés autochtones des occasions d'être bien présentes dans le secteur énergétique.

Le Canada continue d'être un chef de file mondial en matière d'énergie renouvelable, comme en font foi sa production d'électricité dont les deux tiers proviennent de telles sources. En outre, l'intensité carbone du pays dans la production d'électricité figure aussi parmi l'une des plus faibles au monde.

Ces conclusions sont accessibles dans cette publication en ligne interactive, qui propose une vue d'ensemble complète des énergies renouvelables au Canada, dont les tendances historiques et les projets envisagés jusqu'à l'horizon 2030. Les lecteurs peuvent explorer leur propre province ou territoire pour dégager des constats locaux, comparer les diverses régions et plonger dans la diversité des sources énergétiques qui façonnent le Canada.

La Régie produit des analyses neutres et factuelles qui visent à alimenter le dialogue sur l'énergie au pays. Ce rapport fait partie d'une collection de publications sur l'offre, la demande et les infrastructures énergétiques qui sont proposées périodiquement dans le cadre de la surveillance continue des marchés de la Régie.

Grandes lignes du rapport

Le Québec demeure le plus grand producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables par habitant avec des ajouts totalisants 3 545 MW d'ici 2030, dont la part augmente quelque peu pour passer de 97,5 % à 97,7 % d'ici 2030.

La capacité de production de l'Alberta à partir des énergies renouvelables augmente, passant de 46,6 % en 2025 à 53 % en 2030, en tenant compte des projets envisagés, et totalisent 2 413 MW, plaçant la province au second rang, derrière le Québec seulement.

La Colombie-Britannique se classe troisième pour la croissance de capacité de production d'électricité renouvelable. L'ajout de capacité atteindra 1 635 MW d'ici 2030, accroissant ainsi quelque peu cette capacité de 97,2 % à 97,6 %.

De 2010 à 2023, la capacité totale de production d'électricité du Canada s'est accrue de 19%, tandis que celle provenant des énergies renouvelables a fait un bond de 30%. L'Ontario, le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique comptent pour la plus grande partie de cette hausse, représentant respectivement 30 %, 23 %, 18 % et 15 % des ajouts de capacité renouvelable, soit 85 % de l'augmentation combinée.

L'hydroélectricité est la principale source d'électricité au Canada. Elle représente 58 % de la production. Ensemble, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon tirent plus de 90 % de leur électricité de cette source.

L'éolien vient au second rang des sources d'énergies renouvelables au Canada, devancé seulement par l'hydroélectricité. Il constitue environ 6 % de la production, tandis que l'énergie solaire et la biomasse comptent environ pour 1 % chacune.

Les provinces et territoires qui produisent le plus d'électricité à partir d'énergies renouvelables autres qu'hydroélectriques sont l'Île-du-Prince-Édouard (99,1 %), l'Alberta (17,8 %), la Nouvelle-Écosse (15,4 %) et l'Ontario (9,3 %).

De 2010 à 2023, la production d'électricité à partir des énergies renouvelables est passée de 62,8 % à 66,3 % du bouquet énergétique du Canada et on s'attend à ce que cet essor se poursuive.

L'énergie renouvelable répond à environ 1/6 (~16 %) de la demande totale d'énergie pour utilisation finale au Canada. L'électricité renouvelable représente 10 % de cette demande, et les biocombustibles , principalement les biocombustibles solides, répondaient à environ 6 % de celle-ci.

Citation

« Au cours de la dernière décennie, la baisse des coûts en capital, l'évolution des cadres stratégiques et l'amélioration de l'efficacité ont rendu les projets d'énergie renouvelable, grands et petits, concurrentiels par rapport aux sources classiques de production d'électricité. »

Darren Christie

Économiste en chef

Régie de l'énergie du Canada

