TORONTO, 27 juillet 2020 /CNW/ - UL, une entreprise scientifique mondiale de premier plan de certification et d'inspection des produits, a annoncé qu'elle a été certifiée « Great Place to Work », récompensant les meilleurs lieux de travail au Canada, par le Great Place to WorkMD Institute Canada, une autorité mondiale en matière de création, de maintien et de reconnaissance de cultures d'entreprise de grande fiabilité et très performante.

Selon Nancy Fonseca, vice-présidente principale de Great Place to Work Canada, un excellent lieu de travail est fonction du niveau de confiance que les employés accordent à leurs dirigeants, du sentiment de fierté qu'ils éprouvent dans leur travail et de la mesure dans laquelle ils apprécient leurs collègues. « Nos données montrent que les lieux de travail de qualité bénéficient de meilleurs résultats financiers, d'un roulement de personnel réduit et d'une meilleure satisfaction des clients et des patients que leurs pairs. De plus, les environnements de travail où la confiance est fondamentale sont propices à l'innovation, à la souplesse, à la résilience et à l'efficacité », a déclaré Mme Fonseca.

Le personnel d'UL au Canada a reçu par courrier électronique un lien vers l'enquête « Great Place to Work Trust Index © Survey ». Des milliers d'entreprises utilisent cette étude sur l'indice de confiance, Trust Index Survey, pour comparer leur culture d'entreprise par rapport aux standards mondiaux qui définissent l'excellence d'un lieu de travail. L'enquête, exhaustive et anonyme, est classée par thème, notamment la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté, les performances et l'indice de gestion. Sur la base des commentaires de plus de 70 % du personnel d'UL au Canada, y compris des scientifiques, des techniciens de laboratoire, des ingénieurs, du personnel d'entreprise et des inspecteurs de terrain, les employés canadiens d'UL ont attribué les meilleures notes à l'indice de fierté et de gestion, qui mesure la satisfaction des employés vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques directs.

« L'enquête Trust Index Survey a révélé qu'UL au Canada favorise un lieu de travail qui encourage les employés à rêver en grand, à tester les limites de ce qu'ils peuvent faire, à apprendre de leurs erreurs et à s'améliorer chaque jour. Les résultats ont démontré que la croissance et le développement font partie de l'ADN d'UL », a déclaré M. Fonseca.

Un autre point de données de l'enquête Trust Index Survey qui a contribué à la certification Great Place to Work d'UL au Canada est le taux de réponse positive écrasant de 93 % à la question : « Les gens d'ici sont-ils traités équitablement, indépendamment de leur race, de leur origine ethnique, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ? »

« Cette certification est un témoignage pour notre personnel au Canada. Notre organisation démontre constamment son esprit d'entreprise et son désir d'aller au-delà pour assurer le succès de cette équipe et au cours des derniers mois, cela n'a jamais été aussi évident », a déclaré Joe Hosey, vice-président et directeur général d'UL au Canada. « La diversité de notre équipe définit notre culture -- ce dont nous tirons parti dans chaque interaction avec les autres et dans la fourniture d'un service exceptionnel à nos clients. Nous avons doublé notre croissance au cours des cinq dernières années et je ne doute pas que, grâce à notre personnel, nous continuerons à obtenir les mêmes résultats au cours des cinq prochaines années. »

La désignation « Great Places to Work » est très convoitée et largement reconnue au Canada. Pour célébrer la certification de la culture d'entreprise, UL prévoit d'arborer un drapeau devant ses installations de Toronto afin de reconnaître cette réussite.

UL contribue à créer un monde meilleur en appliquant la science pour relever des défis de sûreté, de sécurité et de durabilité.

