L'entreprise québécoise STEPHAN/H se joint à la bataille contre la COVID-19

QUÉBEC, le 17 juill. 2020 /CNW Telbec/ - STEPHAN/H, une entreprise manufacturière spécialisée dans la conception, le développement ainsi que la fabrication d'uniformes techniques, offre son expertise et sa capacité de production en cette période de pandémie. Depuis la mi-mars, l'entreprise a développé et produit des masques et vêtements de protection. Plusieurs centres de formation professionnelle, centres de la petite enfance et entreprises privées utilisent présentement ces produits.

Dans la foulée de la dernière annonce du gouvernement du Québec sur le port du masque dans les lieux publics fermés, STEPHAN/H met les bouchées doubles afin de répondre à la demande, toujours en priorisant des matières techniques telles que BioSmart™. La technologie antimicrobienne BioSmart™ a été testée en laboratoire et il a été prouvé qu'elle élimine 99,9% des virus et bactéries les plus courants. Son taux de filtration est de plus de 87%. À titre d'information, les masques N95 filtrent à 95%, ceux en coton autour de 75%.

« Nous sommes très fiers de pouvoir mobiliser nos couturières et contribuer à la lutte contre la COVID-19. Même s'il s'agit de produits peu habituels pour nous, cette ligne rejoint complètement notre mission qui est de fournir aux professionnels des produits techniques, sécuritaires et confortables », soutient Mme Champagne, vice-présidente de STEPHAN/H.

Fondée en 2012, l'entreprise STEPHAN/H conçoit et fabrique ses produits entièrement au Québec dans un atelier moderne et équipé avec les dernières technologies de l'industrie du textile. L'entreprise compte plus d'une trentaine d'employés et répond aux besoins en équipements spécialisés pour l'aviation, les services médicaux d'urgence et les métiers en première ligne partout en Amérique, en Europe et en Asie.

Voir la vidéo : https://vimeo.com/409833028

Pour plus d'informations à propos de STEPHAN/H :

https://www.stephanh.com/

Pour plus d'informations sur la technologie BioSmart™ :

www.stephanh.com/2020/06/09/tout-savoir-sur-la-technologie-biosmart/

Renseignements: Pour toute demande d'entrevue ou pour informations supplémentaires, veuillez contacter : Jean-Philippe Villemaire, Directeur marketing et communications, 418.687.4001 / [email protected]