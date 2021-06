MONTRÉAL, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - Séva, qui a récemment lancé la première glace molle végane conçue à base de lait d'avoine et de sirop d'érable, étend sa distribution aux crèmeries La Diperie. Grâce à cette collaboration, le produit développé par l'entreprise de Québec est disponible depuis le 25 juin dans plus d'une trentaine de points de vente de La Diperie répartis au Québec, en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. Dans les prochains mois, La Diperie prévoit offrir la glace végane Séva dans toutes ses succursales à travers le pays.

Une glace innovante et fabriquée au Québec

La fondatrice de Séva et directrice générale, Maude St-Pierre, souhaite répondre à la demande des consommateurs en leur proposant une onctueuse glace molle végane, sans produits allergènes prioritaires, sans sucres raffinés et faible en gras. Sucré au sirop d'érable, le produit constitue une première dans l'industrie. Son association avec La Diperie permettra à l'entreprise d'affirmer sa présence dans l'ensemble des régions du Québec.

Cette collaboration s'insère parfaitement dans la vision de la Diperie qui tend à demeurer à l'affut des dernières tendances alimentaires sur le marché, à continuer d'élargir son offre de produits et à collaborer avec des entreprises d'ici. Le produit, conçu et préparé pour les maîtres-glaciers, est prêt à foisonner et facile d'utilisation. La glace Séva à saveur de framboise est disponible actuellement dans une trentaine de crèmeries la Diperie et sera éventuellement offerte dans l'ensemble des 45 points de vente de l'entreprise. La jeune pousse de Québec, qui fabrique ses glaces dans la région de l'Outaouais, travaille actuellement à développer de nouvelles saveurs.

Citations

« Séva c'est la combinaison d'un produit savoureux, local, responsable et innovant. Étant la troisième génération d'une famille d'acériculteurs, je suis extrêmement fière d'avoir créé une glace au lait d'avoine qui met de l'avant l'or blond du Québec, le sirop d'érable! Cette association avec La Diperie nous permettra de consolider notre présence au Québec et au Canada et de rendre notre produit disponible à encore plus de consommateurs. »

- Maude St-Pierre, fondatrice, Séva

« Depuis ses débuts, La Diperie a toujours su s'adapter aux tendances alimentaires ainsi qu'aux préoccupations des consommateurs. Nous étions à la recherche d'une glace végane à la fois de qualité supérieure et délicieuse au goût. Tout ce qu'on trouvait était à base de soya. Lorsque Maude nous a présenté son mélange à base de lait d'avoine et sucré au sirop d'érable, la décision a été facile ! Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui cette collaboration avec une entreprise québécoise qui nous permettra d'offrir un nouveau produit savoureux et innovant à nos clients à travers le pays. »

- Sam Arif, vice-président, La Diperie

À propos de Séva

Séva est une entreprise de Québec reconnue pour ses créations végétaliennes sucrées à base de sirop d'érable de chez nous. Séva a développé un produit unique : un mélange à glace molle végane spécialement pour les crémeries. Les fondateurs ont usé de créativité pour innover et proposer à leurs clients une glace incomparable qui se distingue par un élément principal : le sirop d'érable.

À propos de la Diperie

La Diperie est née d'un désir d'offrir un produit original, de qualité, attirant pour l'œil et délicieux. Depuis ses débuts en 2014 à Montréal, La Diperie a su développer un concept unique et charmant. C'est grâce au leadership, au sens des affaires, à la passion et à la créativité que La Diperie a pris forme. L'objectif était de créer un lieu de rassemblement pour plaire aux plus gourmands des palais jusqu'aux épicuriens dans l'âme. La Diperie compte maintenant plus de 45 succursales à travers le Canada principalement au Québec.

