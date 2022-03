MONTRÉAL, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - Ficodis rejoint Descours & Cabaud, leader français et acteur majeur en Europe et en Amérique du Nord de la distribution de fournitures professionnelles. Cette nouvelle alliance, basée sur des expertises complémentaires et sur des valeurs partagées, représente une étape déterminante dans le déploiement de la stratégie du Groupe visant à consolider sa présence en Amérique du Nord.

« Depuis ses débuts en 2010, Ficodis est en pleine croissance et s'est développé à un rythme soutenu, en ralliant de nombreux acteurs majeurs de la distribution de fournitures industrielles dans plusieurs régions clés du Québec, de l'Ontario et du nord-est des États-Unis, a déclaré le président de Ficodis, Christophe Bévillard. Cette union avec Descours & Cabaud permettra à Ficodis d'amplifier sa croissance, que ce soit en termes de couverture de territoire géographique, de volume et de produits offerts. »

Pour Ficodis, une empreinte géographique renforcée et de nouvelles synergies de compétences

Les points de vente canadiens de Descours & Cabaud étant situés dans des régions où Ficodis n'était pas encore présent, cette acquisition permet ainsi à Ficodis d'investir de nouveaux marchés et de bénéficier d'une couverture géographique mutualisée. Ainsi, au total, Descours & Cabaud compte désormais au Canada 33 points de vente dans les zones économiques les plus actives (17 au Québec, 16 en Ontario).

« Rejoindre Descours & Cabaud représente une très belle occasion pour accélérer notre dynamique de croissance, et ce, en nous appuyant sur deux axes de développement majeurs : une couverture géographique plus vaste et une offre de solutions élargie », poursuit Christophe Bévillard.

En effet, il s'agit également de construire une offre consolidée, issue d'une part de l'expertise du Groupe Descours & Cabaud en matière de fournitures et équipements à destination du secteur de la construction, et d'autre part, de la spécialisation de Ficodis en maintenance industrielle.

« Le choix de Ficodis comme nouveau partenaire traduit notre volonté de jouer un rôle de plus en plus important au Canada où les opportunités de développement demeurent nombreuses et où la croissance, vigoureuse depuis plusieurs années dans plusieurs domaines tels que les transports publics, l'industrie manufacturière ou encore l'énergie, devrait perdurer dans les mois et années à venir. Cette acquisition va nous permettre de construire de nouvelles synergies et élargir significativement notre envergure pour nous imposer en tant que partenaire de référence auprès de nos clients canadiens », conclut Alain Morvand, Secrétaire Général du Groupe Descours & Cabaud.

Ficodis fait l'acquisition de Fremont dans l'état de New York

En marge de cette annonce, Ficodis reprend sa croissance aux États-Unis grâce à l'acquisition d'une deuxième entreprise dans l'état de New York, Fremont Industrial Corp. Fondée en 1984 et basée à Long Island, cette entreprise est spécialisée dans la vente de produits de sécurité. Joueur reconnu dans les domaines du transport et des municipalités, Fremont Industrial Corp. compte notamment le métro et le transport en commun de la ville de New York parmi ses clients. Cette acquisition vient compléter le portefeuille de produits déjà offerts par la succursale américaine Blue Point, autre membre du Groupe Ficodis servant des clients dans les états de New York, du New Jersey et du Connecticut.

Descours & Cabaud, une présence historique en Amérique du Nord

Le Groupe Descours & Cabaud est quant à lui présent aux États-Unis depuis plus de 40 ans et au Canada depuis 2014, année du rachat d'Acier Ouelette et Acier Campi, deux sociétés leaders dans la distribution de l'acier, situées au Québec.

En 2015, c'est le spécialiste de l'outillage et des équipements pour la construction Outil Pac et ses trois points de vente à Montréal, Québec et Danville qui rejoignait le Groupe. Un an plus tard, Descours & Cabaud accueillait Intercity Industrial, distributeur d'outillage et d'équipements pour le bâtiment et l'industrie située à Thunder Bay, ainsi que Northern Safety, spécialiste de l'équipement de protection individuelle établi près de Toronto.

En 2017, Ottawa Fasteners venait de nouveau renforcer la présence du Groupe en Ontario, avec une offre de fournitures pour le bâtiment, fixations et boulonnerie-visserie. Enfin, en 2018, c'est Equipment World et Ontario Tools Fasteners qui rejoignaient le Groupe.

À propos de Ficodis

Ficodis est un groupe multi-spécialiste de distribution industrielle fondé en 2010 dont le siège social se situe à Montréal. Comptant 20 points de vente au Québec, en Ontario ainsi qu'à Long Island dans l'État de New York, le Groupe Ficodis est reconnu pour la qualité de son service, son expertise technique ainsi que son offre de produits et services personnalisés qui répondent aux besoins des entreprises manufacturières et des PME d'ici. L'entreprise est spécialisée dans quatre familles de produits : Outillage, Sécurité, Coupe et Puissance. Ficodis offre aussi des outils de qualité supérieure de sa propre marque Cromson, une gamme complète d'outils de coupe, d'outillage à main, d'abrasifs et autres produits de maintenance. Tous les produits offerts en magasin sont aussi disponibles en ligne sur le site fournitures-industrielles.ca. Pour plus d'information : www.ficodis.ca.

À propos du Groupe Descours & Cabaud

Plus de deux siècles d'exigence professionnelle

Fondé en 1782, Descours & Cabaud a su bâtir au fil des ans un leadership pérenne dans le domaine de la distribution de fournitures professionnelles.

Le Groupe est aujourd'hui leader en France, acteur majeur en Europe et présent en Amérique du Nord.

Nos 8 500 experts-conseils, répartis dans 710 points de vente, accompagnent quotidiennement plus de 450 000 clients. Ils sont reconnus pour leur capacité à construire une relation de partenariat durable, en s'engageant dans la recherche constante de gains de productivité, de performance et d'innovation.

14 pays couverts

CA 2021 estimé : 4,6 Md€

14 000 employés

710 points de vente

450 000 clients

1 000 fournisseurs référencés

SOURCE Ficodis

Renseignements: Pascal Babineau-Boulé, 418 255-0069, [email protected]